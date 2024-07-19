В системах Windows произошёл глобальный сбой. Многим пользователям операционной системы Windows 10 по всему миру выдаёт..

Глобальный сбой системы Windows: не работают банки, аэропорты и СМИ по всему миру

В системах Windows произошёл глобальный сбой. Многим пользователям операционной системы Windows 10 по всему миру выдаёт ошибку BSOD, то есть «синий экран смерти».

Это сказалось на работе банков, авиаперевозчиков и СМИ. Так, прекратили вещание британский телеканал Sky News и австралийский ABC. Также пострадали британские железнодорожные службы.

В США авиакомпании United Airlines и Delta Airlines приостановили полёты из-за проблем со связью. То же пришлось сделать и турецкой Turkish Airlines. Сбои наблюдаются во всех аэропортах Испании, а также в Берлине и Мельбурне. Кроме того, в соцсетях пишут, что сбой коснулся почти всех аэропортов Индии.

В целом по всему миру отменены сотни авиарейсов.

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При этом в Microsoft сообщили, что это не кибератака, а сбой в системе безопасности CrowdStrike. Он случился после обновления.

Проблема связана с программой Falcon Sensor. Это система безопасности, которая, по данным CrowdStrike, блокирует кибератаки.

Компания Microsoft объявила, что пытается смягчить последствия сбоя для пользователей.

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