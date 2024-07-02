Примерно 40 авиапассажиров пострадали в результате того, что самолёт попал в зону сильной турбулентности. Авиалайнер компании..

40 человек пострадали, когда авиалайнер компании Air Europa попал в сильную турбулентность

Примерно 40 авиапассажиров пострадали в результате того, что самолёт попал в зону сильной турбулентности. Авиалайнер компании Air Europa летел из Мадрида в Монтевидео – столицу Уругвая. На борту находились 325 человек.

Самолёт попал в турбулентность над Атлантикой, когда уже приближался к Бразилии. Пилот запросил посадку, поскольку пассажиры получили травмы, включая переломы черепа и порезы лица. Авиалайнер сел в штате Риу-Гранди-ду-Норти.

[Стеван, пассажир]:

«Мы испытали ужасное чувство, думали, что там умрём. Но, слава богу, этого не произошло».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Максимилиано, пассажир]:«В какую-то минуту самолёт потерял устойчивость и начал пикировать. Люди, не пристёгнутые ремнями безопасности, взлетели в воздух и ударились о потолок. Они пострадали, а те, кто был пристёгнут, не так сильно».

После посадки к самолёту подъехала машина скорой. Большинству оказали помощь на месте. Десять человек с более серьёзными травмами доставили в больницу.

Инцидент произошёл через несколько недель после того, как в турбулентность попал самолёт авиакомпании Singapore Airlines. В результате один пассажир погиб, а несколько получили серьёзные травмы.

Короткая ссылка на эту страницу: