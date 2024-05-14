Кенийка Белинда из Найроби в три года из-за несчастного случая потеряла ногу. Прошло много лет, но..

Пациенты в Кении продают свои медицинские данные в обмен на помощь врачей

Кенийка Белинда из Найроби в три года из-за несчастного случая потеряла ногу. Прошло много лет, но молодую женщину до сих пор мучают фантомные боли. При этом денег на лечение не хватает, а медицинской страховки у неё нет.

Однако выход нашёлся. Местный стартап Snark Health предлагает продавать таким людям их медицинские данные в обмен на помощь врачей. Все операции можно проводить через специальное приложение. В нём же идёт запись на приём.

[Белинда Адхиамбо, клиентка компании Snark Health]:

«Для меня это помощь, поскольку иногда из-за фантомных болей мне нужна консультация врача, и для этого необходимы деньги. А через приложение я пишу доктору Нику и спрашиваю, есть ли у него свободные часы. Он сообщает, когда можно прийти, а вопрос оплаты решает с владельцами компании».

Врач-ортопед Ник Уэр участвует в этой программе уже два года.

[Ник Уэр, врач-ортопед]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Теперь я отмечаю в приложении свободные часы приёма, а пациент видит время. Это очень удобно. Пациенту не приходится ждать слишком долго. Кроме того, с помощью приложения я получаю дополнительный заработок».

В Кении многие живут в бедности и не могут платить за лечение. Идея кенийского стартапа в том, чтобы продавать медицинские данные людей фармацевтическим компаниям или организациям, которые занимаются охраной здоровья потребителей. При этом вся полученная от клиентов информация анонимна. За проданные сведения начисляют так называемые монеты Гиппократа.

[Эдвин Лубанга, основатель компании Snark Health]:

«Именно так пациенты получают новые возможности. У них в кошельке появляются деньги, которыми можно оплатить приём у врача. И не важно, есть ли у пациентов страховка, поскольку в кошельке лежат деньги».

Клиент получает треть денег, полученных от продажи его медицинских данных. Врачу платят столько же. Треть денег забирает компания. Сейчас в программе участвуют более 300 врачей и 4000 пациентов.

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