Женщины из амазонского племени представляют монументальное искусство

На этих стенах в Лиме оживает искусство перуанских индейцев. И сотворил все эти произведения коллектив из..

На этих стенах в Лиме оживает искусство перуанских индейцев. И сотворил все эти произведения коллектив из 12 женщин под названием Soi Noma. В переводе это означает «женщины, которые создают прекрасное искусство».

Все художницы-монументалисты принадлежат к амазонскому индейскому племени Шипибо-Конибо.

И у каждой за плечами – непростая судьба. Например, Вильма переехала в столицу Лиму после того, как её муж пропал без вести в так называемую эпоху терроризма. Так называют вооружённый конфликт между правительством Перу и партизанами в 80-90-х годах прошлого века.

[Вильма Майнас, участница коллектива]:

«Я приехала в Лиму в поисках лучшей жизни. Именно тогда я начала рисовать фрески».

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Такие фрески обычно представляют собой геометрические узоры с мотивами, которые можно увидеть в традиционной вышивке и керамике этого народа.

[Саломе Буанапико, участница коллектива]:

«Для меня важно сделать наше искусство и культуру видимыми, чтобы люди могли узнать нас. Иногда люди в Перу не знают нашей культуры, не знают наших обычаев. Порой они спрашивают: «Это местное ремесло?» Вот почему мне важно передать наши обычаи моим двум дочерям, чтобы они продолжали следовать нашим традициям, говорить на нашем языке и носить нашу традиционную одежду».

Участницы коллектива отмечают, что роспись стен отличается от обычного рисования, и стараются постоянно совершенствовать своё ремесло.

[Саломе Буанапико, участница коллектива]:

«Можно научиться рисовать или вышивать на ткани, но рисовать на стене, делать большую роспись – это тяжёлая работа. Каждый день я учусь, потому что у них больше опыта, чем у меня. Прекрасно делиться идеями с другими матерями и работать вместе».

Недавно коллектив этих индейских женщин представил свои работы на выставке в одном из культурных центров Лимы.

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