В Болгарии с размахом отмечают Праздник розы Лепестки роз стали вдохновением для этого праздника в городе Казанлык, что стоит прямо в Долине роз... Дата загрузки: 2024-06-06

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Лепестки роз стали вдохновением для этого праздника в городе Казанлык, что стоит прямо в Долине роз. Здесь проходит фестиваль, посвящённый одному из главных символов Болгарии.

Праздник начинается ранним утром на розовых плантациях. Девушки в традиционных нарядах собирают лепестки ароматных цветов. А рядом можно познакомиться с технологией производства розового масла и розовой воды.

[Теодор Василев, экскурсовод Казанлыкского музея истории]:

«Эта инсталляция представляет собой так называемый перегонный куб, по-французски – аламбик. Сюда мы поместили 20 килограммов цветков роз и 80 литров воды. Это сосуд для охлаждения дистиллята. Пар доходит до сосуда-головки, потом стекает по этой трубе, остывает в охлаждающем сосуде и поступает в ёмкость для сбора розовой воды».

После сбора лепестков выступают фольклорные коллективы. Праздник постепенно перемещается в город. По улицам проходит яркая колонна из 6000 участников.

Выращивать розы в этой местности начали в XVIII веке. Сейчас розовые плантации занимают 5000 гектаров. Здесь растёт разновидность дамасской розы – казанлыкская.

[Галина Стоянова, мэр Казанлыка]:





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В этом году для праздника есть ещё один важный повод. Весна выдалась особенно тёплой, поэтому розы зацвели раньше. В итоге лепестков собрали в два раза больше.

В Болгарии делают одно из лучших розовых масел в мире. А Долина роз и фестиваль розы привлекают десятки тысяч туристов со всего мира.

[Кайла Уиттакер, туристка из США]:

«Замечательно видеть, насколько важно производство розового масла и этот фестиваль. Он приобщает людей к местной культуре с помощью музыки, танцев и даже блюд национальной кухни».

Эфирное масло розы используют в производстве косметики и парфюмерии. Из лепестков делают чай и варенье. Их добавляют и в рахат-лукум.

Фестиваль розы проходит по очереди в двух городах: в чётные годы – в Казанлыке, в нечётные – в городе Карлово, где тоже делают розовое масло.