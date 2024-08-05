Антииммигрантские протесты Великобритания На улицы английского Ланкастера вышли две группы протестующих. Одни выступают против наплыва мигрантов..

Стычки протестующих в Ланкастере после убийств в Саутпорте

Антииммигрантские протестыВеликобритания

На улицы английского Ланкастера вышли две группы протестующих. Одни выступают против наплыва мигрантов и выкрикивают лозунги «прочь с наших улиц». Другие же скандируют, что беженцы – желанные гости. Такие выступления проходят и в других городах Великобритании. Поводом послужило убийство трёх девочек в Саутпорте.

Во многих местах вспыхнули беспорядки после того, как в соцсетях распространилась информация, что 17-летний подросток, напавший с ножом на посетительниц танцевального кружка в Саутпорте, был радикальным мусульманским мигрантом.

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По данным полиции, 17-летний Аксель Рудакубана родился в Великобритании, а СМИ сообщили, что его родители – христиане. Несмотря на это, протесты антииммигрантских и антимусульманских демонстрантов продолжаются, перерастая в насилие, поджоги и беспорядки.

Это Ротерем. Здесь протестующие бросали камни и другие предметы в полицию, а также били витрины. Ещё они разбили несколько окон в отеле, который использовали для размещения просителей убежища.

В своём обращении к нации премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил насилие, обвинив в нём «ультраправые банды».

[Кир Стармер, премьер-министр Великобритании]:«Те, кто участвовал в этом насилии, ответят по всей строгости закона. Полиция будет производить аресты. Отдельные лица будут содержаться под стражей. Последуют обвинения и приговоры».

Протесты в выходные последовали за несколькими днями беспорядков в городах по всей Великобритании, включая Ливерпуль, Бристоль и Манчестер.

Между тем, на прошлой неделе обвиняемый предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в убийстве трёх девочек шести, семи и девяти лет. Кроме того, он нанёс тяжёлые ножевые ранения еще восьмерым детям и двоим взрослым.

Подозреваемый родился 7 августа 2006 года в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения до сих пор неясны.

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