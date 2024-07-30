Пристегните ремни, сделайте вдох и отправляйтесь в полёт над Берлином. На крыше одного из отелей в..

Покататься на качелях на высоте 120 метров можно в Берлине

Пристегните ремни, сделайте вдох и отправляйтесь в полёт над Берлином.

На крыше одного из отелей в центре города теперь можно пощекотать себе нервы. Сидя на этих качелях, оказываешься в 120 метрах над землёй. Их называют самыми высокими Европе. Под ногами видна площадь Александерплац, а вокруг – захватывающий вид на город.

Едва ли это можно сравнить со смотровой площадкой, ведь ладони сухими точно не останутся.

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[Бригит Борек, посетительница]:

«Чистый адреналин! Сначала я немного дрожала, но это было действительно здорово. Ощущение полной свободы, а ещё вид просто потрясающий! Я бы рекомендовала это всем. Повторю снова в любое время».

[Анжела Зеланд, посетительница]:«Я очень и очень нервничала, хотя я совсем не боюсь высоты. Но мои руки вспотели, когда я держалась за металл. Это было действительно потрясающее чувство – взлетать над землёй».

Причём, всех посетителей по их желанию пристёгивают дополнительными ремнями к качелям, а также раскачивают с любой скоростью.

Этот мужчина высоты боится, поэтому сильно волновался и чуть не передумал.

[Карстен Шульце, посетитель]:«Я чуть не закричал, но никто другой не закричал, поэтому я тоже не стал. Смешно, но это был опыт, который случается раз в жизни. Действительно здорово».

Лифт отеля поднимается на 35-й этаж. Там гости попадают в панорамный бар, откуда можно выйти на площадку с качелями.

Работники аттракциона говорят, что люди приходят самые разные. Некоторые не боятся высоты, но когда подходят к краю, идут на попятную. Есть те, кто уже приходит очень напуганным, но в процессе получает большое удовольствие.

А стоит такое удовольствие – 24 евро с человека.

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