Обугленный пейзаж и сильно повреждённые дома. Вот куда вынуждены возвращаться многие жители северных пригородов Афин. Днём..

Пригород Афин приходит в себя после разрушительного пожара

Обугленный пейзаж и сильно повреждённые дома. Вот куда вынуждены возвращаться многие жители северных пригородов Афин. Днём ранее им пришлось эвакуироваться из-за лесного пожара.

Фотеини из Репентосы рассказывает, как пламя подошло вплотную к её забору. Причём этого она совершенно не ожидала.

[Фотеини Кукулаку, жительница Рапентозы]:

«Мы не ожидали, что пожар зайдёт так далеко. Место, где он начался, – далеко, примерно в 30 минутах езды на машине. Но он пришёл сюда очень быстро, дул сильный ветер. Соседи, добровольцы спасли дома, тушили огонь самостоятельно. Этот дом был сильно повреждён, а другой сгорел».

Этот пожар полыхал три дня и стал самым сильным для Греции в этом году. Сообщается об одном погибшем.

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При этом на помощь людям пришла погода – ветер утих, и огонь смогли взять под контроль.

Местные жители пытаются прийти в себя.

[Фотеини Кукулаку, жительница Рапентозы]:

«Во многих домах много повреждений. Как видите, вокруг всё чёрное, ничего не осталось, даже маленького зелёного листочка на очень большой территории. Большой ущерб нанесён домам, а в других районах – ещё и предприятиям».

А это другой посёлок под Афинами – Варнавас. Здесь люди тоже не ожидали такого бедствия.

[Мина Кацики, жительница Варнаваса]:

«Это был ад. Пожар начался очень высоко и дошёл до самой деревни. Он шёл с огромной скоростью, было очень ветрено, была паника, были сирены, много людей, полиция, люди плакали, кричали. И он дошел до Афин и выжег всё. <…> Очень большая катастрофа, экологическая, но также серьёзная для нас, жителей. Мы привыкли смотреть на прекрасный пейзаж, которого теперь нет».

По данным Афинской национальной обсерватории, пожар повредил около 10 тысяч гектаров земли. Власти Греции обещают помочь погорельцам, в том числе выплатами компенсации.

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