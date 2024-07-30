Желаете ли куриные шашлычки сатай с дополнительным белком? Этот сингапурский ресторан добавляет в своё меню насекомых...

Сверчки в салате: сингапурские рестораны включают в меню насекомых

Желаете ли куриные шашлычки сатай с дополнительным белком? Этот сингапурский ресторан добавляет в своё меню насекомых.

И подобных заведений питания становится всё больше, поскольку власти Сингапура недавно признали насекомых безопасными для употребления в пищу людьми.

Так каковы же они на вкус?

В ресторан House of Seafood перед официальным запуском меню пригласили дегустаторов. Они и постарались это выяснить.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[посетительница]:

«У сверчков текстура как у сушёных креветок. Если вы знаете текстуру сушёных креветок, то сразу почувствуете сходство. Если вы едите их с закрытыми глазами, никогда не поймёте, что это сверчки». [посетитель]:

«С точки зрения вкуса, мясо вкуснее, но я готов есть его время от времени, потому что для меня это в новинку».

Сингапур одобрил 16 видов насекомых для употребления в пищу, включая сверчков и кузнечиков.

Как говорят в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, насекомые – богатый источник жира, белка, витаминов, клетчатки и минералов.

Исследователь по продовольственной безопасности Пол Тенг называет включение насекомых в меню – «шагом в правильном направлении».

[Пол Тенг, директор Нац. института международного образования]:

«В таких странах, как Таиланд, Камбоджа и Лаос, многие поколения людей едят насекомых. Там нет фактора «отвращения». Это часть их обычного рациона. Теперь нам нужно создать такую традицию в Сингапуре, потому что у нас нет истории употребления насекомых в пищу».

Основатель House of Seafood говорит, что первоначальный отклик клиентов был положительным.

Однако ресторан сможет официально запустить меню только после того, как импортёры получат лицензии от Сингапурского продовольственного агентства.

Пока сверчков и кузнечиков будут ввозить из Таиланда. Но в будущем ресторан планирует разводить собственных съедобных насекомых.

Короткая ссылка на эту страницу: