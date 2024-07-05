«Красный уровень» тревоги объявили из-за извержения вулкана Стромболи в Италии

На итальянском острове Стромболи повысили уровень тревоги до «красного». Здесь значительно усилилась вулканическая активность. Пирокластический поток..
Дата загрузки: 2024-07-05
Вулкан Стромболи почти непрерывно извергается уже 20 000 лет. В кратере происходят небольшие и умеренные взрывы. Интервал между ними может быть от нескольких минут до часа.
В результате взрывов происходит выброс вулканических бомб, пепла и газов. Иногда пепла нет, и тогда в небо поднимаются белые клубы газа, напоминающие облака. Излияния лавы тоже бывают, но редко. Также здесь иногда случаются сильные извержения, которые приводят к разрушениям и гибели людей.
На острове площадью чуть более 12 квадратных километров находится три деревни. В них живут примерно 750 человек. Сам остров расположен в Тирренском море севернее Сицилии.
Кстати, на Сицилии усилилась вулканическая активность на горе Этна. Власти временно закрыли аэропорт в Катании. Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Он возвышается на 3350 метров над уровнем моря.
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