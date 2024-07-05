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«Красный уровень» тревоги объявили из-за извержения вулкана Стромболи в Италии

«Красный уровень» тревоги объявили из-за извержения вулкана Стромболи в Италии

На итальянском острове Стромболи повысили уровень тревоги до «красного». Здесь значительно усилилась вулканическая активность. Пирокластический поток..

Дата загрузки: 2024-07-05

«Красный уровень» тревоги объявили из-за извержения вулкана Стромболи в Италии
На итальянском острове Стромболи повысили уровень тревоги до «красного». Здесь значительно усилилась вулканическая активность. Пирокластический поток быстро спускается по склону горы, после чего попадает в море. Клубы пепла и газа поднимаются на сотни метров.

Вулкан Стромболи почти непрерывно извергается уже 20 000 лет. В кратере происходят небольшие и умеренные взрывы. Интервал между ними может быть от нескольких минут до часа.

В результате взрывов происходит выброс вулканических бомб, пепла и газов. Иногда пепла нет, и тогда в небо поднимаются белые клубы газа, напоминающие облака. Излияния лавы тоже бывают, но редко. Также здесь иногда случаются сильные извержения, которые приводят к разрушениям и гибели людей.

На острове площадью чуть более 12 квадратных километров находится три деревни. В них живут примерно 750 человек. Сам остров расположен в Тирренском море севернее Сицилии.

Кстати, на Сицилии усилилась вулканическая активность на горе Этна. Власти временно закрыли аэропорт в Катании. Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Он возвышается на 3350 метров над уровнем моря.
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