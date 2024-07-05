«Красный уровень» тревоги объявили из-за извержения вулкана Стромболи в Италии

На итальянском острове Стромболи повысили уровень тревоги до «красного». Здесь значительно усилилась вулканическая активность. Пирокластический поток..

На итальянском острове Стромболи повысили уровень тревоги до «красного». Здесь значительно усилилась вулканическая активность. Пирокластический поток быстро спускается по склону горы, после чего попадает в море. Клубы пепла и газа поднимаются на сотни метров.

Вулкан Стромболи почти непрерывно извергается уже 20 000 лет. В кратере происходят небольшие и умеренные взрывы. Интервал между ними может быть от нескольких минут до часа.

В результате взрывов происходит выброс вулканических бомб, пепла и газов. Иногда пепла нет, и тогда в небо поднимаются белые клубы газа, напоминающие облака. Излияния лавы тоже бывают, но редко. Также здесь иногда случаются сильные извержения, которые приводят к разрушениям и гибели людей.

На острове площадью чуть более 12 квадратных километров находится три деревни. В них живут примерно 750 человек. Сам остров расположен в Тирренском море севернее Сицилии.

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Кстати, на Сицилии усилилась вулканическая активность на горе Этна. Власти временно закрыли аэропорт в Катании. Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Он возвышается на 3350 метров над уровнем моря.

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