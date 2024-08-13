Самуэль Мусоке стоит на краю огромной свалки в столице Уганды, наблюдая, как экскаваторы копают грязь и..

Оползень на свалке: угандиец ждёт, пока найдут тело его второго внука

Самуэль Мусоке стоит на краю огромной свалки в столице Уганды, наблюдая, как экскаваторы копают грязь и мусор, которые унесли жизни его двоих внуков.

Число погибших в результате оползня на единственной свалке в Кампале возросло до 22. Спасательные работы продолжаются в сложных погодных условиях.

Власти говорят, что число погибших будет расти. Для Мусоке ожидание затягивается.

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[Самуэль Мусоке, угандиец, потерявший двух внуков]:

«Я не могу просто похоронить одного внука, которого они вытащили. Я жду, пока они вытащат второго, и тогда я смогу похоронить их сразу, потому что мы должны похоронить их в одной деревне. Перевозить их по отдельности слишком дорого, я не могу себе этого позволить».

[Патрик Оньянго, представитель полиции]:«С субботы по сегодняшний день мы вытащили 22 тела и отвезли их в морг, и они провели вскрытие. На данный момент мы передали 13 тел их родственникам для достойного захоронения. Остальные всё ещё в морге».

Трагедия произошла после того, как проливные дожди привели к обрушению огромной кучи мусора. Она раздавила дома на краю свалки. Это произошло ночью, когда люди спали.

Спасательные работы затруднены из-за сложных условий на участке.

[Патрик Оньянго, представитель полиции]:«Место было затоплено. Нашим работникам пришлось искать способ отвести воду. Это немного затруднило нашу работу, но мы снова её возобновили».

Президент страны поручил премьер-министру координировать эвакуацию всех, кто живёт рядом со свалкой. Правительство же ведёт расследование причин оползня.

Эта свалка десятилетиями была единственной в ​​Кампале. Местные жители давно жаловались на то, что отходы загрязняют окружающую среду и представляют опасность для тех, кто живёт поблизости.

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