Циклон «Ремаль» обрушился на Бангладеш и Индию. Сообщается о 16 погибших. Скорость ветра достигала 135 километров..

Циклон «Ремаль» ударил по Индии и Бангладеш

Циклон «Ремаль» обрушился на Бангладеш и Индию. Сообщается о 16 погибших.

Скорость ветра достигала 135 километров в час.

На побережье Бангладеш стихия повредила тысячи домохозяйств, креветочные фермы и защитные дамбы. Также около трёх миллионов человек остались без света.

В Бангладеш погибших десять.

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[Сайдул Ислам, местный житель]:

«Берега реки обрушились, и вода зашла в эту часть деревни. Много людей оказалось в беде, потери огромны». [Поритош Бепари, местный житель]:

«Приливная волна обрушилась на эту плотину прошлой ночью. Если бы она не продержалась ещё несколько часов, то нас бы уже не было».

Ударив по побережью, через несколько часов циклон ослаб, но сильные дожди продолжали идти.

В индийском штате Западная Бенгалия стихия унесла жизни шестерых человек. Четверых из них ударило электрическим током, ещё двое погибли под обломками строений.

[Байсакхи Мидха, местная жительница]:

«Деревья упали на провода, из-за чего отключили электричество. Также не хватает воды. Это влияет на повседневную деятельность, например приготовление пищи. Вот почему мы стараемся не выходить из дома».

В Калькутте на целый день закрыли аэропорт.

В этом году это первый циклон в Бенгальском заливе. Сезон муссонов здесь обычно длится с июня по сентябрь. «Ремаль» также стал одним из самых сильных циклонов, ударивших по Бангладеш за последние годы.

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