В Египте впервые появилась служба электрических такси

В Египте начала работать первая в стране служба электрических такси. На дороги в Новой столице Египта..

В Египте начала работать первая в стране служба электрических такси. На дороги в Новой столице Египта вышли пока десять машин. Всего же планируют использовать 145 электромобилей.

Службу электротакси открыли при содействии Министерства транспорта Египта и Арабского союза наземного транспорта.

[Джордж Майкл, директор компании-оператора]:

«От любой другой компании-перевозчика нас отличает то, что все наши автомобили работают на экологически чистой энергии. Это электромобили, что, конечно, помогает снизить уровень загрязнения окружающей среды».

Такси оснащены передовыми системами безопасности, включая камеры и датчики. В салоне работает видеонаблюдение. Поддерживается постоянная связь с центральным диспетчерским пунктом. Для многих клиентов важно то, что эта служба такси не частная, а государственная.

[Ахмед Мохамед, пассажир]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Во многих семьях девушки или женщины едут куда-нибудь в поздние часы. Такое такси для них очень безопасно, поскольку камера в салоне записывает всё происходящее».

В парке элеткротакси будут машины двух моделей – Chevrolet Bolt и MG4 Electric.

[Саид Сайед, водитель такси]:

«Автомобили с бензиновым двигателем часто ломаются, и некоторые люди переоборудуют свои машины, чтобы они работали на газу. Но у бензина и газа есть недостатки, а будущее, как известно, за электричеством».

Электротакси можно вызвать через приложение. Оплата принимается и наличными, и банковской картой.

Новую столицу Египта начали строить из-за перенаселённости Каира. Она расположена в пустыне в 45 километрах от старой столицы.

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