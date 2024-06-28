Хорватский стартап готовится запустить службу беспилотных такси Verne

Вот такое беспилотное электротакси скоро появится на улицах европейских городов. Хорватский стартап, принадлежащий автомобильной компании Rimac,..
Дата загрузки: 2024-06-28
Вот такое беспилотное электротакси скоро появится на улицах европейских городов. Хорватский стартап, принадлежащий автомобильной компании Rimac, представляет своё детище в Загребе. Автомобиль назвали Verne – в честь писателя Жюля Верна.
Такси двухместное. В салоне нет руля и педалей. На приборной панели 43-дюймовый дисплей. Пассажиры могут посмотреть фильм или послушать музыку. Объёмное звучание обеспечат 17 динамиков. В дороге можно откинуть кресло и отдохнуть. Разработчики говорят, что салон по удобству сравним с «роллс-ройсом». Заряда аккумулятора должно хватать на 14 часов езды по городу.
[Мате Римац, директор компании Rimac Automobili]:
«Мы решили построить двухместный автомобиль, чтобы максимально использовать пространство для удобства и безопасности, поскольку в 90% случаев на такси едут один или два пассажира».
По словам основателя фирмы, трёхдверный хетчбэк разработан с нуля. Над его созданием трудились пять лет. В проекте участвовали 300 специалистов. Позаимствовали только систему автономного вождения, разработанную израильской компанией «Мобилай». На создание таких систем требуются годы и миллиарды евро вложений.
[Мате Римац, директор компании Rimac Automobili]:
«Мы с самого начала решили сотрудничать с лучшими специалистами в этой отрасли. И мы работали со многими компаниями, разрабатывающими системы автономного вождения. В итоге решили остановиться на «Мобилай». Считаем, что у неё лучшая система на рынке».
У такси нет зеркал и даже стеклоочистителей. Роль «глаз» играют датчики, лидары и камеры. В конце каждого дня беспилотные авто должны возвращаться в парк. Там их будут мыть и осматривать, чтобы исключить поломку во время поездок.
Стартап уже заключил соглашение с Загребом и десятью городами в Германии и Великобритании. Сейчас идут переговоры с властями ещё 20 городов в Европе и на Ближнем Востоке.
Запустить службу беспилотного такси планируют в 2026 году.
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