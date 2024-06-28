Хорватский стартап готовится запустить службу беспилотных такси Verne

Вот такое беспилотное электротакси скоро появится на улицах европейских городов. Хорватский стартап, принадлежащий автомобильной компании Rimac,..

Вот такое беспилотное электротакси скоро появится на улицах европейских городов. Хорватский стартап, принадлежащий автомобильной компании Rimac, представляет своё детище в Загребе. Автомобиль назвали Verne – в честь писателя Жюля Верна.

Такси двухместное. В салоне нет руля и педалей. На приборной панели 43-дюймовый дисплей. Пассажиры могут посмотреть фильм или послушать музыку. Объёмное звучание обеспечат 17 динамиков. В дороге можно откинуть кресло и отдохнуть. Разработчики говорят, что салон по удобству сравним с «роллс-ройсом». Заряда аккумулятора должно хватать на 14 часов езды по городу.

[Мате Римац, директор компании Rimac Automobili]:

«Мы решили построить двухместный автомобиль, чтобы максимально использовать пространство для удобства и безопасности, поскольку в 90% случаев на такси едут один или два пассажира».

По словам основателя фирмы, трёхдверный хетчбэк разработан с нуля. Над его созданием трудились пять лет. В проекте участвовали 300 специалистов. Позаимствовали только систему автономного вождения, разработанную израильской компанией «Мобилай». На создание таких систем требуются годы и миллиарды евро вложений.

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[Мате Римац, директор компании Rimac Automobili]:

«Мы с самого начала решили сотрудничать с лучшими специалистами в этой отрасли. И мы работали со многими компаниями, разрабатывающими системы автономного вождения. В итоге решили остановиться на «Мобилай». Считаем, что у неё лучшая система на рынке».

У такси нет зеркал и даже стеклоочистителей. Роль «глаз» играют датчики, лидары и камеры. В конце каждого дня беспилотные авто должны возвращаться в парк. Там их будут мыть и осматривать, чтобы исключить поломку во время поездок.

Стартап уже заключил соглашение с Загребом и десятью городами в Германии и Великобритании. Сейчас идут переговоры с властями ещё 20 городов в Европе и на Ближнем Востоке.

Запустить службу беспилотного такси планируют в 2026 году.

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