Хорватские дайверы собирают со дна Адриатического моря рыболовные снасти

Команды хорватских дайверов извлекают из воды рыболовные сети и ловушки для рыбы у острова Молат. Говорят,..
Дата загрузки: 2024-05-29
«Сегодня мы за два погружения вытащили примерно 200 килограммов сетей и шесть ловушек для рыбы. Участвовали шесть дайверов. Мы знаем, что, чтобы очистить всю акваторию, которая включает много островов, нам нужно месяц погружаться по два раза в день».
Весь собранный мусор отправляют на поверхность с помощью надувных шаров красного цвета. Их легко заметить на воде.[Даниэль Каньски, эксперт по аквакультуре]:
«Одна из проблем Адриатического моря заключается в нехватке ресурсов, нехватке рыбы и биоразнообразия. И благодаря этой деятельности мы пытаемся улучшить ситуацию».
Команда также удалила «призрачные снасти». Это сети, которые потеряли случайно.[Даниэль Каньски, эксперт по аквакультуре]:
«Эта конкретная акция началась в прошлом году при поддержке Всемирного фонда природы, а также охраняемых территорий, где мы погружаемся. Ежегодно мы вывозим около двух-трёх тонн брошенных рыболовных снастей и собираемся делать это в течение трёх лет».
Остров Молат входит в архипелаг Задар в регионе Далмация. Некоторые районы архипелага – часть охраняемой сети ЕС Natura 2000.[Морана Бачич, эксперт по природным ресурсам]:
«В экологическую зону включено около 85 000 гектаров территории. Здесь под защитой находятся рифы и афалины».
Инициатива стартовала год назад. Её поддерживает не только Всемирный фонд природы, но и местные неправительственные организации.
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