В Гонконге автобусами на маршруте номер 69 теперь управляют только женщины. Так компания-оператор хочет изменить представления..

В Гонконге появился автобусный маршрут, на котором работают водителями только женщины

В Гонконге автобусами на маршруте номер 69 теперь управляют только женщины. Так компания-оператор хочет изменить представления людей о том, что водитель автобуса – исключительно мужская профессия.

Чжан Юй уже семь лет возит пассажиров и знает, каково это, когда тебе не доверяют.

[Чжан Юй, водитель автобуса]:

«Некоторые, увидев за рулём автобуса женщину, говорят: «Ого, женщина-водитель – это небезопасно»».

Впрочем, многие пассажиры не против того, что автобусы водят женщины.

[пассажирка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Думаю, женщины-водители порой более чуткие. Они могут внимательнее относиться к детям и пожилым пассажирам».

Чжан тоже считает, что хорошо справляется с работой.

[Чжан Юй, водитель автобуса]:

«Думаю, мы, женщины-водители автобусов, мягче, чем наши коллеги-мужчины. Мы немного терпеливей и приветливей».

Ещё один плюс – раздражённые пассажиры, решив нагрубить водителю, сдерживаются, увидев за рулём женщину.

В автобусной компании работает 10 000 водителей. 800 из них – женщины. Их берут на работу с 89-го года. Для них, кстати, в автобусном парке отвели специальное место для отдыха. Руководство компании планирует принять на работу ещё 200 женщин-водителей.

Короткая ссылка на эту страницу: