Израильские военные спасли ещё одного заложника ХАМАС

Это кадры освобождения ещё одного пленника ХАМАС. Израильские спецподразделения спасли бедуина Каида Фархана Алькади из тоннеля..
Дата загрузки: 2024-08-28
Сейчас Алькади находится в больнице в Беэр-Шеве. Его уже навестили родственники.
[Исмаил Алькади, брат освобождённого заложника]:
«Не могу описать свои чувства. Надеюсь, мама будет даже счастливее нас. Мы молились за него, а мама молилась ещё больше, и её молитва достигла небес».
Спасённому заложнику позвонил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он сказал, что власти Израиля стремятся освободить всех пленников ХАМАС.
Алькади был ранен в ногу, но в плену его вылечили. Израильские врачи говорят, что его состояние здоровья удовлетворительное. При этом его несколько дней продержат в больнице.
Алькади взяли в заложники в кибуце Маген 7 октября в ходе нападения ХАМАС на Израиль. В целом во время вторжения боевики убили 1200 человек и взяли в плен более 250 израильтян и иностранцев.
В ноябре из сектора Газа вернулись 105 заложников, включая 81 гражданина Израиля. В обмен из израильских тюрем выпустили 240 палестинских женщин и подростков.
В плену ХАМАС остаётся ещё 108 человек. Власти Израиля считают, что примерно 40 из них погибли. Судьба остальных неизвестна. При этом группировка заявляет, что несколько пленников погибли во время израильских авиаударов и неудачных попыток освобождения.
В целом израильские военные освободили восемь заложников, в том числе в ходе двух спецопераций. Но они также по ошибке убили трёх израильтян, сбежавших из плена в декабре.
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные продолжают собирать разведданные для спасательных операций. Однако он добавил, что всех заложников таким способом вернуть невозможно.
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