Израильские военные спасли ещё одного заложника ХАМАС

Это кадры освобождения ещё одного пленника ХАМАС. Израильские спецподразделения спасли бедуина Каида Фархана Алькади из тоннеля..

Это кадры освобождения ещё одного пленника ХАМАС. Израильские спецподразделения спасли бедуина Каида Фархана Алькади из тоннеля в секторе Газа. Детали спецоперации не раскрывают. Говорят только, что она была сложной и провели её, когда получили точные разведданные.

Сейчас Алькади находится в больнице в Беэр-Шеве. Его уже навестили родственники.

[Исмаил Алькади, брат освобождённого заложника]:

«Не могу описать свои чувства. Надеюсь, мама будет даже счастливее нас. Мы молились за него, а мама молилась ещё больше, и её молитва достигла небес».

Спасённому заложнику позвонил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он сказал, что власти Израиля стремятся освободить всех пленников ХАМАС.

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Алькади был ранен в ногу, но в плену его вылечили. Израильские врачи говорят, что его состояние здоровья удовлетворительное. При этом его несколько дней продержат в больнице.

Алькади взяли в заложники в кибуце Маген 7 октября в ходе нападения ХАМАС на Израиль. В целом во время вторжения боевики убили 1200 человек и взяли в плен более 250 израильтян и иностранцев.

В ноябре из сектора Газа вернулись 105 заложников, включая 81 гражданина Израиля. В обмен из израильских тюрем выпустили 240 палестинских женщин и подростков.

В плену ХАМАС остаётся ещё 108 человек. Власти Израиля считают, что примерно 40 из них погибли. Судьба остальных неизвестна. При этом группировка заявляет, что несколько пленников погибли во время израильских авиаударов и неудачных попыток освобождения.

В целом израильские военные освободили восемь заложников, в том числе в ходе двух спецопераций. Но они также по ошибке убили трёх израильтян, сбежавших из плена в декабре.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные продолжают собирать разведданные для спасательных операций. Однако он добавил, что всех заложников таким способом вернуть невозможно.

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