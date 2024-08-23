ВОЗ: в Судане вспыхнула эпидемия холеры

В Судане на фоне острого гуманитарного кризиса вспыхнула эпидемия холеры. За последний месяц ВОЗ зарегистрировала 658..

В Судане на фоне острого гуманитарного кризиса вспыхнула эпидемия холеры. За последний месяц ВОЗ зарегистрировала 658 случаев заболевания. 28 человек умерли.

Больше всего заболевших в провинциях Гедареф и Кассала. Распространению холеры способствует то, что там сейчас наводнения, а также много переселенцев, бегущих от войны.

Представитель ВОЗ в Судане говорит, что эпидемии всегда бывают в сезон дождей.

[Шибле Сахбани, сотрудник ВОЗ]:

«Проблема в нехватке вакцин против холеры. У нас их недостаточно. Сейчас мы запрашиваем дополнительную партию. Но иногда проблематично доставить эти вакцины в те районы, где они нужны».

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В Судане с апреля прошлого года идёт гражданская война. Конфликт произошёл между властями страны и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования». Люди вынуждены бежать из зоны боевых действий. Дома покинули уже более трёх миллионов человек, из них 730 000 бежали в соседние страны.

Из-за хаоса в стране система здравоохранения в плачевном состоянии. В сезон дождей быстро распространяются инфекционные заболевания, включая холеру и конъюнктивит, а лекарств нет.

Кроме того, в Судане голодает более 25 миллионов человек. Сейчас это крупнейший гуманитарный кризис в мире. При этом из-за войны международным благотворительным организациям трудно доставлять помощь.

ВОЗ приветствует то, что недавно правительство Судана на три месяца открыло контрольно-пропускной пункт Адре на границе в Чадом. Это упростит доставку гуманитарной помощи в Западный Дарфур, который находится в зоне вооружённого конфликта.

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