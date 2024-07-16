Как готовят пирожные в старейшей кондитерской Парижа

История ромовой бабы началась 300 лет назад, и это пирожное до сих пор популярно. А усовершенствовал..

[Джонатан Долфи, владелец кондитерской Stohrer]:

«Николас Стохрер был кондитером Людовика XV. Он служил королю и всему двору в Версале в начале XVIII века. Устраивал для короля банкеты и большие торжества. Король любил кондитера и всю его выпечку».

История ромовой бабы началась 300 лет назад, и это пирожное до сих пор популярно. А усовершенствовал рецепт поляк Николас Стохрер. Его кондитерская с 1730 года работает на улице Монторгей в Париже. Здесь по-прежнему продают ромовую бабу и, конечно, другие пирожные.

Работа на кухне начинается в 6 утра. Здесь трудятся 25 человек. Приготовить тесто для ромовой бабы – целое искусство.

[Колен Лоран, кондитер]:

«Искусство в том, чтобы со временем научиться делать правильные движения. Нужен определённый навык, чтобы придать тесту форму. Если человек прилежен, то через два или даже три месяца освоит искусство готовки теста для ромовой бабы».

Кондитеры также делают эклеры, тарты и другие пирожные и торты.

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[Колен Лоран, кондитер]:«У нас примерно десять видов пирожных. Есть тарты с клубникой, малиной и маракуйей, есть и лимонный тарт. Но, как правило, мы делаем ставку на сезонные продукты. Например, сейчас готовим фисташковый тарт, но через несколько месяцев его заменят абрикосовым тартом или тартом Бурдалу (с грушей и франжипаном)».

Французы говорят, что пирожные – неотъемлемая часть их жизни. Кондитерские изделия есть на столе и в праздник, и в будни.

[покупатель]:«Пирожные очень важны. Во Франции нельзя закончить трапезу, не съев кусочек торта или ещё чего-то сладкого. Ромовая баба – одно из любимых пирожных моей жены, поэтому я купил немного».

Stohrer – старейшая кондитерская Парижа. Это ещё и памятник искусства. Дизайн фресок на стенах и потолке в 1860 году разработал ученик французского художника Поля Бодри, который расписывал здание Оперы Гарнье.

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