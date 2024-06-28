Барселонский ресторан назвали «лучшим в мире»

Disfrutar с испанского означает «получать удовольствие». Ресторан с таким названием в Барселоне – это пример ошеломляющего..

Disfrutar с испанского означает «получать удовольствие». Ресторан с таким названием в Барселоне – это пример ошеломляющего успеха.

Он получил высшие оценки от различных престижных гидов, включая Мишлен. А теперь занял первое место в списке 50 лучших ресторанов мира.

Трое шеф-поваров, которые владеют тремя ресторанами в Жироне и Барселоне, говорят, что это результат долгих лет упорного труда.

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[Ориоль Кастро, совладелец ресторана]:

«С момента учреждения этого рейтинга 50-ти лучших ресторанов мира в него попадало много каталонских и испанских ресторанов. Это очень важно, потому что это показывает силу испанской кухни».

В 2015 году совладельцы получили первую звезду Мишлен, в 2017 году – вторую, а в 2023-м — третью. В 2022 году они также заняли третье место в списке 50 лучших ресторанов мира, а в следующем году – второе.

Даже при таком явном прогрессе из года в год эта награда стала для них шоком.

[Матеу Касаньяс, совладелец ресторана]:«Мы первые, до этого мы не знали, и это делает этот момент волшебным. Так что это невероятно, неописуемо и несравненно».

Веб-сайт «50 лучших ресторанов мира» описывает Disfrutar как «впечатление на всю жизнь». Он отмечает оригинальные блюда, непревзойдённое техническое мастерство и уникальную подачу.

Посетители могут попробовать мультисферический песто с нежными фисташками и угрём или типичное испанское блюдо тапас под названием «Гильда».

Неудивительно, что спрос на бронирование столиков здесь рекордный.

[Винсенте Лара, менеджер ресторана]:«С тех пор как мы получили награду, правда в том, что проблема длительного ожидания стала ещё серьёзнее. Раньше список ожидания составлял 7-8 месяцев, теперь – почти год».

Команда ресторана сегодня насчитывает 75 человек. Они говорят, что с получением награды давление на них увеличилось.

Рейтинг 50 лучших ресторанов публикуют уже 22 года. При этом каталонские рестораны занимали в нём первое место восемь раз.

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