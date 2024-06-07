Известный британский телеведущий пропал без вести на греческом острове

На греческом острове Сими ищут британского телеведущего Майкла Мосли. Он пропал после того, как в одиночку..
Дата загрузки: 2024-06-07
На греческом острове Сими ищут британского телеведущего Майкла Мосли. Он пропал после того, как в одиночку пошёл прогуляться по побережью.
Как сообщают в полиции, в последний раз известного телеврача видели 5 июня в 13:30 по местному времени. Он отправился на короткую прогулку по тропинке между пляжем Агиос Николаос и деревней Педи.
Его жена сообщила о пропаже в четверг утром.
Поиски на небольшом острове в восточной части Эгейского моря ведут полиция, береговая охрана и пожарная команда. Задействовали вертолёт. Также присоединилось более 20 волонтёров.
Местный фотограф говорит, что команды осмотрят все уголки Сими.[Панормитис Хацигианнакис, фотограф]:
«Его ищут все спасательные команды острова с дронами. Они прочешут весь остров».
Мосли 67 лет. Телеведущий хорошо известен в Великобритании по разным программам, включая сериал BBC «Доверься мне, я доктор». Он популяризировал диету, которая основана на интервальном голодании.
Сими – малонаселённый скалистый остров длиной около 16 километров. На нём проживает примерно 2500 человек.