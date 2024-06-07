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Известный британский телеведущий пропал без вести на греческом острове

Известный британский телеведущий пропал без вести на греческом острове
Известный британский телеведущий пропал без вести на греческом острове

На греческом острове Сими ищут британского телеведущего Майкла Мосли. Он пропал после того, как в одиночку..

Дата загрузки: 2024-06-07

Известный британский телеведущий пропал без вести на греческом острове

На греческом острове Сими ищут британского телеведущего Майкла Мосли. Он пропал после того, как в одиночку пошёл прогуляться по побережью.

Как сообщают в полиции, в последний раз известного телеврача видели 5 июня в 13:30 по местному времени. Он отправился на короткую прогулку по тропинке между пляжем Агиос Николаос и деревней Педи.

Его жена сообщила о пропаже в четверг утром.

Поиски на небольшом острове в восточной части Эгейского моря ведут полиция, береговая охрана и пожарная команда. Задействовали вертолёт. Также присоединилось более 20 волонтёров.




Местный фотограф говорит, что команды осмотрят все уголки Сими.

[Панормитис Хацигианнакис, фотограф]:
«Его ищут все спасательные команды острова с дронами. Они прочешут весь остров».

Мосли 67 лет. Телеведущий хорошо известен в Великобритании по разным программам, включая сериал BBC «Доверься мне, я доктор». Он популяризировал диету, которая основана на интервальном голодании.

Сими – малонаселённый скалистый остров длиной около 16 километров. На нём проживает примерно 2500 человек.

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