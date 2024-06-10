Британского телеведущего нашли мёртвым на греческом острове

Британского телеведущего Майкла Мосли нашли мёртвым на склоне каменистого холма на греческом острове Сими. Его тело..

Британского телеведущего Майкла Мосли нашли мёртвым на склоне каменистого холма на греческом острове Сими. Его тело доставили на Родос.

Мужчина пропал без вести 5 июня после того, как в одиночку отправился на короткую прогулку. На следующее утро жена заявила об его исчезновении.

Журналиста разыскивали полиция, береговая охрана и волонтёры. Задействовали дрон, вертолёт и собак-ищеек. В итоге тело заметили с моря.

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После осмотра полицейские не смогли назвать предположительную причину смерти, поскольку Мосли пролежал мёртвым несколько дней. Однако криминальную составляющую исключили. Что именно произошло, выявят в ходе экспертиз.

Жена телеведущего считает, что он выбрал слишком трудный маршрут и, возможно, потерял сознание, после чего упал со клона. С начала июня здесь стоит сильная жара. Температура достигает 39 градусов. Поиски также шли в условиях аномальной жары.

Мосли было 67 лет. Он известен, как ведущий многочисленных программ на BBС, включая сериал «Доверься мне, я доктор». Журналист также вёл колонку в газете Daily Mail. За пределами Великобритании стал известен благодаря своей книге «Быстрая диета», которую написал в соавторстве с журналисткой Мими Спенсер.

У Мосли с супругой четверо взрослых детей.

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