Британского телеведущего нашли мёртвым на греческом острове

Британского телеведущего Майкла Мосли нашли мёртвым на склоне каменистого холма на греческом острове Сими. Его тело..
Дата загрузки: 2024-06-11
Британского телеведущего Майкла Мосли нашли мёртвым на склоне каменистого холма на греческом острове Сими. Его тело доставили на Родос.
Мужчина пропал без вести 5 июня после того, как в одиночку отправился на короткую прогулку. На следующее утро жена заявила об его исчезновении.
Журналиста разыскивали полиция, береговая охрана и волонтёры. Задействовали дрон, вертолёт и собак-ищеек. В итоге тело заметили с моря.
После осмотра полицейские не смогли назвать предположительную причину смерти, поскольку Мосли пролежал мёртвым несколько дней. Однако криминальную составляющую исключили. Что именно произошло, выявят в ходе экспертиз.
Жена телеведущего считает, что он выбрал слишком трудный маршрут и, возможно, потерял сознание, после чего упал со клона. С начала июня здесь стоит сильная жара. Температура достигает 39 градусов. Поиски также шли в условиях аномальной жары.
Мосли было 67 лет. Он известен, как ведущий многочисленных программ на BBС, включая сериал «Доверься мне, я доктор». Журналист также вёл колонку в газете Daily Mail. За пределами Великобритании стал известен благодаря своей книге «Быстрая диета», которую написал в соавторстве с журналисткой Мими Спенсер.
У Мосли с супругой четверо взрослых детей.
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