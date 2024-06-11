Разноцветные пианино установили в центре Манхэттена

Десятки разных мелодий зазвучали в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Здесь установили дизайнерские пианино. Сыграть может любой...
Дата загрузки: 2024-06-11
Десятки разных мелодий зазвучали в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Здесь установили дизайнерские пианино. Сыграть может любой. Проект запустила благотворительная организация Sing for Hope.
[Денол Дженкинс, житель Нью-Йорка]:
«Это прекрасно – объединять людей с помощью музыки и давать им возможность играть и петь».
[Джейсон Дантон, житель Нью-Йорка]:
«Мне нравится это мероприятие. Очень приятно. Подходит много людей с разным цветом кожи и разного возраста. Это очень приятное сообщество. Я люблю музыку, поэтому такая идея мне нравится».
Дизайн каждого пианино создан разными художниками. Пока все инструменты представлены на одной площадке. Позже их разместят в разных районах города.
Пианино будут стоять на улицах Нью-Йорка до конца июня. Потом их передадут в дар школам, больницам и общественным центрам.
Организацию в 2006 году основали две молодые оперные певицы. Их цель – приблизить людей к искусству.
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