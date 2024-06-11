Захватывающие гонки на лодках-драконах устроили в Гонконге

Слаженные гребки и воля к победе заставляют стремительно скользить по воде знаменитые драконьи лодки. Захватывающая гонка..

Слаженные гребки и воля к победе заставляют стремительно скользить по воде знаменитые драконьи лодки. Захватывающая гонка проходит в Гонконге. Здесь отмечают Дуаньу, или Праздник лодок-драконов.

[Тхань Ло, гребчиха]:

«Для Гонконга это одно из самых грандиозных событий. Каждый год мы проводим эти соревнования в районе Абердин. Посмотрите, как здесь оживлённо. Мы воодушевлены и сплочены. Самое главное во время заплыва на лодке-драконе – грести синхронно, а ещё важнее – вместе получать удовольствие».

В гавани провели 29 заплывов. Это стало самой масштабной гонкой лодок-драконов в городе. Одновременно соревнования проходили и в других районах Гонконга.

[зритель]:

«Здесь много людей, и это вызывает большое волнение. Гребцы одеты в форму цветов своей команды. Все радуются празднику, и атмосфера отличная».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Праздник драконьих лодок зародился в Китае в древние времена. Причём началом ему послужило трагическое событие. Столицу царства Чу захватил военачальник царства Цинь. Тогда китайский поэт Цюй Юань, преданный своей стране, решил покончить с собой. Он бросился в реку и утонул. Крестьяне стали разыскивать его тело. Одновременно они ударяли по воде вёслами и били в барабаны, чтобы отогнать от тела рыб и речных духов.

Теперь гонки на драконьих лодках символизируют поиски утонувшего поэта. Состязания на драгонботах в современном виде зародились в Гонконге 40 лет назад.

Короткая ссылка на эту страницу: