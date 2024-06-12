Как дым и огонь помогают исправлять американских заключённых

[Кеньятта Бриджес, заключённый]:«Я точно верю в одно: люди заслуживают второго шанса».

Кеньятта Бриджес – член элитной команды заключённых пожарных в штате Вашингтон. Сегодня его задача – потушить пожар в национальном парке.

34-летний мужчина участвует в программе, которая помогает заключённым получить профессию, а после освобождения – начать работать.

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[Кеньятта Бриджес, заключённый]:«Мы все принимали плохие решения в своей жизни. Кого-то из нас поймали, кого-то нет. Но мы учились на своих ошибках. И я могу сказать то же самое о каждом парне из команды, в которой работаю».

Кеньятту приговорили к десяти годам лишения свободы за непредумышленное убийство в результате перестрелки в 2014 году. Его срок подходит к концу. Он говорит, что тушение пожаров помогло ему измениться.

[Кеньятта Бриджес, заключённый]:«Никогда не бывает слишком поздно».

Заключённые часто совершают походы на большие расстояния и носят с собой тяжёлое снаряжение.

[Кеньятта Бриджес, заключённый]:«Иногда мы поднимаемся на гору, и я думаю: «Зачем я вообще это делаю?» Я не могу дышать, мне жарко, моя вода нагрелась, я раздражён. Но потом смотрю на ребят рядом и вижу, что они переживают то же самое и не жалуются, а ещё вспоминаю, что мы помогаем обществу, прилагаем все силы. И эти вещи вместе помогают мне двигаться вперёд».

Бен Худ – руководитель бригады Департамента природных ресурсов штата.

[Бен Худ, глава бригады Департамента природных ресурсов штата]:«Нам нужны люди, готовые выполнять эту работу. Это сложно, это утомительно, иногда за это недоплачивают. Но как только тебе это понравится, как только, как мы говорим, тебя укусит огненный жук, ты оказываешься на крючке. Это становится частью тебя, становится больше чем работой, становится образом жизни».

Бен отбирает в свой элитный отряд пожарных из других тюремных команд. В общей сложности в его бригаде 20 человек.

Причём им неплохо платят. Если обычный заключённый пожарный получает до 11 тысяч долларов в год, то элитный – около 60 тысяч.

Подобные программы теперь хотят запустить и в других штатах США.

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