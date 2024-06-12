Куба делает ставку на россиян и китайцев

Российский турист Сергей гуляет с семьёй по старым улицам Гаваны – столицы Кубы. Остров начал предлагать скидки на путешествия для стран-союзниц, таких как Россия и Китай. Так он пытается возродить туристический сектор, который так и не восстановился после пандемии COVID-19. [Сергей Боярышниц, турист из России]:«Мы выбрали, потому что это отличная страна, отличные добрые люди. Мы слышали про Кубу много. <…>И, собственно говоря, здесь безопасно. И мы с семьёй, с детьми приехали, получаем удовольствие».

Чтобы привлечь путешественников, Куба увеличила количество прямых рейсов из России и Китая, отменила визовые ограничения для китайцев, а также разрешила банковские операции для российских карт «Мир».

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По сообщениям государственных СМИ, за первые три месяца года карибский остров посетило более 66 000 россиян. Это всё ещё скромное число, но вдвое больше, чем за тот же период 2023 года.

[Мигдалия Гонсалес, уличный продавец]:«На самом деле, китайцы не приносят нам особой пользы, потому что они не русские, они мало покупают. А русские покупают немного больше. Но туризм здесь в упадке. Больше всего приезжают китайцы и русские».

Жёсткие санкции США, введённые бывшим президентом Дональдом Трампом, резко сократили число американских туристов. В этом году также стало намного меньше европейских путешественников. Теперь остров изо всех сил пытается заполнить пробел.

Впрочем, эксперты отмечают, что Китай и Россия вряд ли смогут полностью решить проблему. Куба находится слишком далеко от КНР. Рейсы из Пекина обычно идут с пересадками и подразумевают более суток в пути.

Согласно оценкам, в этом году остров примет 2,6-2,7 миллиона туристов. При этом планировали принять более трёх миллионов.

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