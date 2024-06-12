«Все запаниковали»: пожар вызвал переполох в Версале

Пожар вспыхнул в Версальском дворце во Франции. В итоге из здания пришлось срочно эвакуировать сотни посетителей,..
Дата загрузки: 2024-06-13
Пожар вспыхнул в Версальском дворце во Франции. В итоге из здания пришлось срочно эвакуировать сотни посетителей, а также персонал. На место происшествия приехали десятки пожарных.
Возгорание произошло примерно в три часа дня по местному времени. Оно было несильным. Клубы дыма заметили на крыше здания в Мраморном дворе, где сейчас ремонтируют кровлю. Сработала пожарная сигнализация.
[посетитель Версальского дворца]:
«Все запаниковали. Персонал был в панике. Никто не понимал, что происходит. Один сотрудник музея подошёл ко мне и попросил выйти через главные ворота».
Пожарные быстро потушили пламя. Уже в половину пятого посетителей снова пустили во дворец.
Пресс-служба Версаля сообщила, что ни здание, ни экспонаты не пострадали. Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной пожара.
Версаль построили в XVII веке по распоряжению «короля-солнца» Людовика XIV. Дворец был главной резиденцией французских монархов до Великой французской революции в 1789 году. В начале XIX века Версаль стал музеем. Сейчас он входит в число самых популярных достопримечательностей Франции наряду с Лувром, собором Парижской богоматери и Эйфелевой башней. Ежегодно его посещают более семи миллионов человек.
Этим летом здесь пройдут олимпийские соревнования по конному спорту.
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