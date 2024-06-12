fb pixel
Телеканал NTD

«Все запаниковали»: пожар вызвал переполох в Версале

«Все запаниковали»: пожар вызвал переполох в Версале

Пожар вспыхнул в Версальском дворце во Франции. В итоге из здания пришлось срочно эвакуировать сотни посетителей,..

Дата загрузки: 2024-06-13

«Все запаниковали»: пожар вызвал переполох в Версале

Пожар вспыхнул в Версальском дворце во Франции. В итоге из здания пришлось срочно эвакуировать сотни посетителей, а также персонал. На место происшествия приехали десятки пожарных.

Возгорание произошло примерно в три часа дня по местному времени. Оно было несильным. Клубы дыма заметили на крыше здания в Мраморном дворе, где сейчас ремонтируют кровлю. Сработала пожарная сигнализация.

[посетитель Версальского дворца]:
«Все запаниковали. Персонал был в панике. Никто не понимал, что происходит. Один сотрудник музея подошёл ко мне и попросил выйти через главные ворота».

Пожарные быстро потушили пламя. Уже в половину пятого посетителей снова пустили во дворец.

Пресс-служба Версаля сообщила, что ни здание, ни экспонаты не пострадали. Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной пожара.

Версаль построили в XVII веке по распоряжению «короля-солнца» Людовика XIV. Дворец был главной резиденцией французских монархов до Великой французской революции в 1789 году. В начале XIX века Версаль стал музеем. Сейчас он входит в число самых популярных достопримечательностей Франции наряду с Лувром, собором Парижской богоматери и Эйфелевой башней. Ежегодно его посещают более семи миллионов человек.

Этим летом здесь пройдут олимпийские соревнования по конному спорту.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...