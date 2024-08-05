В Таиланде проходят традиционные гонки запряжённых буйволов

Десятки буйволов с полным пахотным оснащением и погонщиком что есть мочи несутся по грязевой трассе. Так..

В гонках парами участвует более 50 животных. Дистанция – 200 метров. [Самкиат Савадси, заводчик буйволов]:

«Перед соревнованиями нужно хорошо заботиться о буйволах. У них должно быть много воды и хорошей травы. Их нужно кормить и тренировать перед гонкой».

Десятки буйволов с полным пахотным оснащением и погонщиком что есть мочи несутся по грязевой трассе. Так в тайской провинции Чонбури традиционно отмечают начало сезона выращивания риса.

Ещё важно следить, чтобы буйволы не перегрелись.

[Самкиат Савадси, заводчик буйволов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В регионе Напа в 80 километрах к юго-востоку от Бангкока это мероприятие проводят ежегодно.

[Виттайя Кхунплуем, губернатор Чонбури]:

«Пахота на буйволах – сейчас редкость. В Напе эту традицию сохраняют».

Посмотреть собираются сотни зрителей. Многие уже хорошо знают закономерности таких состязаний и делают ставки.

[зритель]:

«Я знал, что этот буйвол победит, потому что буйволы с другой стороны перешли не на ту полосу. Он перешёл на правую полосу, что было невыгодно, но он бежал очень быстро. Смотреть на это весело».

Буйволов в сельском хозяйстве Таиланда используют уже несколько веков. Впрочем, сейчас их всё чаще вытесняют автоматизированные средства.

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