В Таиланде проходят традиционные гонки запряжённых буйволов

Десятки буйволов с полным пахотным оснащением и погонщиком что есть мочи несутся по грязевой трассе. Так..
Дата загрузки: 2024-08-05
В гонках парами участвует более 50 животных. Дистанция – 200 метров.[Самкиат Савадси, заводчик буйволов]:
«Перед соревнованиями нужно хорошо заботиться о буйволах. У них должно быть много воды и хорошей травы. Их нужно кормить и тренировать перед гонкой».
Ещё важно следить, чтобы буйволы не перегрелись.
[Самкиат Савадси, заводчик буйволов]:
«Погода жаркая, поэтому нужно проявлять особую заботу о них. Если будет слишком жарко, буйволы могут заболеть».
В регионе Напа в 80 километрах к юго-востоку от Бангкока это мероприятие проводят ежегодно.
[Виттайя Кхунплуем, губернатор Чонбури]:
«Пахота на буйволах – сейчас редкость. В Напе эту традицию сохраняют».
Посмотреть собираются сотни зрителей. Многие уже хорошо знают закономерности таких состязаний и делают ставки.
[зритель]:
«Я знал, что этот буйвол победит, потому что буйволы с другой стороны перешли не на ту полосу. Он перешёл на правую полосу, что было невыгодно, но он бежал очень быстро. Смотреть на это весело».
Буйволов в сельском хозяйстве Таиланда используют уже несколько веков. Впрочем, сейчас их всё чаще вытесняют автоматизированные средства.
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