fb pixel
Телеканал NTD

В Таиланде проходят традиционные гонки запряжённых буйволов

В Таиланде проходят традиционные гонки запряжённых буйволов

Десятки буйволов с полным пахотным оснащением и погонщиком что есть мочи несутся по грязевой трассе. Так..

Дата загрузки: 2024-08-05

В Таиланде проходят традиционные гонки запряжённых буйволов
Десятки буйволов с полным пахотным оснащением и погонщиком что есть мочи несутся по грязевой трассе. Так в тайской провинции Чонбури традиционно отмечают начало сезона выращивания риса.

В гонках парами участвует более 50 животных. Дистанция – 200 метров.

[Самкиат Савадси, заводчик буйволов]:
«Перед соревнованиями нужно хорошо заботиться о буйволах. У них должно быть много воды и хорошей травы. Их нужно кормить и тренировать перед гонкой».

Ещё важно следить, чтобы буйволы не перегрелись.

[Самкиат Савадси, заводчик буйволов]:

«Погода жаркая, поэтому нужно проявлять особую заботу о них. Если будет слишком жарко, буйволы могут заболеть».

В регионе Напа в 80 километрах к юго-востоку от Бангкока это мероприятие проводят ежегодно.

[Виттайя Кхунплуем, губернатор Чонбури]:
«Пахота на буйволах – сейчас редкость. В Напе эту традицию сохраняют».

Посмотреть собираются сотни зрителей. Многие уже хорошо знают закономерности таких состязаний и делают ставки.

[зритель]:
«Я знал, что этот буйвол победит, потому что буйволы с другой стороны перешли не на ту полосу. Он перешёл на правую полосу, что было невыгодно, но он бежал очень быстро. Смотреть на это весело».

Буйволов в сельском хозяйстве Таиланда используют уже несколько веков. Впрочем, сейчас их всё чаще вытесняют автоматизированные средства.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...