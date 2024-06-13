Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии

Президент Франции приостановил действие избирательной реформы на заморской территории страны – в Новой Каледонии, где ранее вспыхнули масштабные протесты. Об этом он заявил в среду. [Эммануэль Макрон, президент Франции]:«Что касается законопроекта о внесении изменений в Конституцию, за который проголосовали обе палаты, я решил приостановить его действие, потому что у нас в этот период не может быть двусмысленности. Его необходимо приостановить, чтобы диалог о восстановлении порядка проходил в полную силу».

В мае законопроект спровоцировал ожесточённые гражданские волнения на этом Индо-Тихоокеанском архипелаге. По меньшей мере, семь человек погибли в ходе протестов.

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Избирательный закон должен был позволить голосовать гражданам, которые прожили в Новой Каледонии больше десяти лет. Против этого выступают коренные канаки. Они считают, что их голоса затеряются, если на выборы получит право приходить больше жителей.

Проект должны были принять в парламенте Франции до 30 июня. Однако Макрон теперь не может созвать заседание Национального собрания, поскольку объявил об его роспуске после неудачных для его партии выборов в Европарламент.

С 15 мая в Новой Каледонии действовал режим чрезвычайного положения. Франция направила на свою заморскую территорию дополнительные силы полиции.

Макрон также приезжал на остров в попытке восстановить порядок. Он пообещал, что вскоре начнётся политический диалог о будущем территории.

К концу мая правительство Франции объявило, что восстановило порядок во всех районах столицы. Также в Новую Каледонию снова начали летать коммерческие рейсы.

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