Американская прыгунья в воду во время Олимпиады ищет спонсоров для кенийских школьников

Американская прыгунья в воду Элисон Гибсон планирует этим летом в Париже завоевать нечто большее, чем просто медаль. Она поставила перед собой масштабную задачу – до окончания Олимпиады найти спонсоров для школьников в Кении.

[Элисон Гибсон, спортсменка]:

«Готовясь к олимпийским соревнованиям и проходя испытания, я подумала: если попаду на Олимпиаду, то смогу выдвинуть инициативу: «Давайте спонсируем каждого ребёнка»».

Такая идея возникла у Элисон после знакомства с Мэри Камау – главой благотворительной организации «Миссия надежды», которая строит школы и больницы в Кении. Спортсменка решила внести и свой вклад.

[Элисон Гибсон, спортсменка]:

«Я спонсировала одного ребёнка, но потом поняла, что хочу сделать больше, хочу больше помогать. И вот, выходя в финал отборочных соревнований, я только и могла думать о том, чтобы попасть на Олимпиаду. Ведь тогда я смогла бы запустить свою инициативу».

Теперь Элисон в Париже. Осталось убедить других участников Игр спонсировать кенийских детей. Спортсменка уже поговорила с легендой НБА Леброном Джеймсом.

[Элисон Гибсон, спортсменка]:

«Он сказал: «Хорошо, дайте мне свой телефон и откройте заметки». Я так и сделала. Он написал имя директора по маркетингу своего фонда и сказал: «Напишите ей». Он добавил, что не может давать никаких обещаний, но надо отправить письмо, и они подумают, что могут сделать».

Мэри Камау и её муж основали организацию «Миссия надежды» в 2000 году. Они уже открыли 35 школ, в которых учатся 30 000 детей.

[Мэри Камау, глава организации «Миссия надежды»]:

«Я очень волнуюсь за Элисон Гибсон, радуюсь и молюсь за неё. Хочу, чтобы она победила на Олимпийских играх. Сейчас она неотъемлемая часть моей жизни. Она часть «Миссии надежды» и изменений, которые мы привносим в этот мир и которые улучшают жизнь детей. Она – часть этой истории».

Элисон говорит, что если сможет помочь даже ещё одному ребёнку, то её усилия не пропадут даром.