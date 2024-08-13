Верховая стрельба из лука в Венгрии переживает возрождение

Лучники целятся и стреляют, сидя верхом на лошадях. Демонстрируя невероятную точность и равновесие, они поражают цели,..

Лучники целятся и стреляют, сидя верхом на лошадях. Демонстрируя невероятную точность и равновесие, они поражают цели, двигаясь по заданному маршруту.

Верховая стрельба из лука уходит корнями в глубь веков. Раньше ей занимались боевые лучники в степях Азии.

Сегодня она переросла в вид спорта. А для кого-то даже в философию. Например, для венгерского изготовителя луков Лайоша Кассаи.

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[Лайош Кассаи, изготовитель луков]:

«Верховая стрельба из лука может снова шаг за шагом возродиться как боевое искусство. Я понял, что она открывает двери для самопознания. С каждым выстрелом я могу стать немного ближе к себе. И, вдобавок ко всему, отношения с лошадью – это символ моей связи с внешним миром».

Лайош посвятил десятилетия изучению этого вида стрельбы. Сегодня он ведущий преподаватель в Венгрии, а его ферма на юге страны – одно из самых оснащённых мест для такого вида спорта в регионе.

Он принимает студентов со всего мира и предоставляет место для международных соревнований и тренировочных лагерей.

[Лайош Кассаи, изготовитель луков]:«Многие мои студенты задаются вопросом: как стать лучшим верховым лучником? На этот вопрос нет ответа. Человек станет верховым лучником, только если сможет делать два дела одновременно. И это очень серьёзный вызов».

Фуад, приехал сюда осваивать навыки из Катара. В его стране также сильно наследие верховой езды. По его словам, традиции постепенно начинают забываться.

[Фуад Альмудахка, ученик]:«Проблема в том, что переход к современности происходит очень быстро, и люди начинают терять большую часть своей культуры и связи с прошлым. Я занимаюсь верховой стрельбой из лука в арабском мире по тем же причинам. За последние 20-30 лет у нас тоже произошла сильная модернизация. Я хочу напомнить молодому поколению, что нам всегда нужно сохранять связь со своими корнями».

Во время тренировок лучники, независимо от скорости лошади, должны производить быстрые и точные выстрелы. Их задача – поразить цель как можно большим количеством стрел на полном скаку.

Лайош считает, что верховая стрельба из лука может стать олимпийским видом спорта.

[Лайош Кассаи, изготовитель луков]:«Сегодня существует 16 международных федераций и 18 международных судей. Но для того, чтобы какой-то вид спорта стал олимпийским, нужны федерации как минимум в 50 странах. Так что мы находимся в самом начале этого процесса».

Ферма Лайоша также открыта для всех желающих в первую субботу каждого месяца.

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