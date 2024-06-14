fb pixel
Телеканал NTD

Греция закрывает достопримечательности из-за жары

Греция закрывает достопримечательности из-за жары

В Греции из-за жары закрывают для посещения древние туристические объекты. Так, в Афинах недоступны знаменитый Акрополь..

Дата загрузки: 2024-06-15

Греция закрывает достопримечательности из-за жары
В Греции из-за жары закрывают для посещения древние туристические объекты. Так, в Афинах недоступны знаменитый Акрополь и близлежащие достопримечательности.

Первая в этом летнем сезоне волна жары не спадает в стране уже несколько дней. Ветры из Северной Африки подняли столбики термометров до 43 градусов по Цельсию.

По всей Греции закрыли начальные школы и детские сады.

А для пожилых людей в Афинах оборудовали специальные помещения с кондиционерами, где можно укрыться от зноя.

[житель Афин]:
«В свои годы я никогда не видел такой жары в июне. Я 21 год занимался зимним плаванием, и такое лето вижу впервые».

Пожарные находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку в ряде регионов прогнозируют сильный ветер. В среду они уже потушили несколько лесных пожаров.

Власти Афин сообщают, что город патрулирует полиция вместе с дронами.

[Ольга Дору, заммэра Афин]:
«Изменение климата уже наступило. Учёные предупреждали нас много лет, но, к сожалению, глобально что-то сделать мы не смогли. Но в мэрии Афин мы продвинулись вперёд и посадили тысячи деревьев».

Греция – одна из стран Европы, которые сильнее всего пострадали от изменения климата. В последние годы из-за жары здесь было несколько смертоносных пожаров и нерегулярные ливни.

Ученые предупреждают, что к 2050 году в Греции может в среднем стать на 2 градуса жарче.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...