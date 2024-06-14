В Новом Южном Уэльсе откроется ветклиника для коал

Недолгое путешествие в переноске, и коала-сирота по кличке Мак покинет своих опекунов. Она возвращается в дикую..

[Эмма Меддоус, смотрительница]:

«Иногда они быстро выпрыгивают из переноски прежде, чем успеешь её открыть. А иногда немного колеблются».

Недолгое путешествие в переноске, и коала-сирота по кличке Мак покинет своих опекунов. Она возвращается в дикую природу. Её выпускают в лесу в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Коалу спасли в прошлом году. Когда её нашли, она весила всего 500 граммов. Сейчас Мак может сама о себе позаботиться.

Вскоре к ней присоединится Гейдж. Его маму сбила машина. Детёныша подобрал водитель другого автомобиля.

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Жертвами ДТП коалы становятся часто. За последние два года только на юго-западе Сиднея машины сбили 65 коал. Раненым животным или выжившим детёнышам нужна ветеринарная помощь, иначе они погибают.

Власти Нового Южного Уэльса выделят примерно три миллиона долларов США на строительство медицинского центра при Сиднейском университете. Больница будет работать круглосуточно.

[Пенни Шарп, министр окружающей среды Нового Южного Уэльса]:

«Без целенаправленных усилий мы можем потерять коал в дикой природе к середине столетия. Мы полны решимости этого не допустить».

Деньги, выделенные правительством штата, также пойдут на покупку медицинского оборудования и поддержку людей, которые ухаживают за пострадавшими коалами. Часто эту роль берут на себя волонтёры.

Спасённых коал после лечения будут выпускать в лес, причём в те места, где животным не будет грозить опасность.

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