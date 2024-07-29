Президент Венесуэлы остаётся на третий срок вопреки ожиданиям оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро идёт на третий срок. О его победе на выборах заявил глава Национального..

Президент Венесуэлы Николас Мадуро идёт на третий срок. О его победе на выборах заявил глава Национального избирательного совета. По предварительным результатам, действующий президент страны набрал более 50% голосов, а за оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса проголосовало 44% избирателей.

Между тем оппозиционные партии были уверены в победе Гонсалеса, который баллотировался от альянса «Единая платформа». Они утверждают, что на это указывали данные экзитполов.

[Мария Корино Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы]:

«Эдмундо Гонсалес получил 70% голосов на этих выборах, а Николас Мадуро получил 30%. Это правда, и это выборы с самым большим перевесом в истории Венесуэлы. Поздравляю, Эдмундо».

Национальный избирательный совет обнародовал официальные результаты голосования с большой задержкой, сославшись на хакерскую атаку. Причём представители оппозиции получили доступ к бюллетеням только с трети избирательных участков.

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При этом, из-за задержки у оппозиции осталось мало шансов оспорить результаты голосования.

США призвали избирательные органы Венесуэлы опубликовать подробные данные о подсчёте голосов, чтобы обеспечить прозрачность. Мадуро, в свою очередь, заявил, что выборы были справедливыми.

Он занял пост президента в 2013 году после смерти Уго Чавеса. В то время экономика страны уже начала погружаться в кризис. А при Мадуро она буквально развалилась.

Инфляция достигла семизначной цифры, треть населения не может трудоустроиться, в магазинах наблюдается дефицит основных товаров, а в аптеках нет лекарств. При этом уже более трёх миллионов венесуэльцев бежали за границу в поисках лучшей жизни.

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