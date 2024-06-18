Городские фермы спасают мексиканский город от преступности

Группа соседей усердно работает на грядке в городе Тлахомулько-де-Суньига в Мексике. Эта городская ферма – часть..
Дата загрузки: 2024-06-19
Город печально известен высоким уровнем преступности, часто связанной с наркокартелями. Многие строительные компании здесь обанкротились, из-за чего везде можно увидеть недостроенные дома.
Восемнадцать лет назад Жоржина Гаспар, учительница младших классов средней школы и общественная активистка, разбила сад. Её идея расцвела. Теперь подобные участки появляются по всему городу. Соседи надеются снизить преступность за счёт использования заброшенных территорий.[Жоржина Гаспар, основательница проекта]:
«Основная цель – интеграция сообщества, а также чтобы никто не голодал. Фермерские грядки предназначены для семей, которые могут выращивать и потреблять еду. А если есть что-то лишнее, они могут это продать».
Сейчас Гаспар помогает десяти различным городским фермам при финансовой поддержке мэрии.[Жоржина Гаспар, основательница проекта]:
«Большинство участков, которые мы используем, представляли собой мусорные свалки или места с высоким уровнем преступности, где молодёжь употребляла наркотики. Теперь эти места использует общество в качестве ферм».
Участники говорят, что они не просто работают на грядках, а больше узнают о растениях и способах их выращивания.[Гваделупе Кастелланос, участница проекта]:
«Здесь меня защитили. Мне здесь очень нравится, потому что меня научили ухаживать за растениями, научили сеять. Я ничего об этом не знала». [Аида Буитрон, участница проекта]:
«Я прихожу сюда на один-два часа в день, чувствую себя очень хорошо и ухожу счастливой. Мне очень нравится природа, и здесь я чувствую себя очень комфортно».
Мероприятия включают семинары по садоводству. Например, сегодня женщины учатся делать бомбочки из семян, которые позже можно будет бросить в землю, чтобы засеять новые растения и деревья.
В проекте городских ферм уже участвует около 90 семей. Программу также хотят расширить на другие районы города.
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