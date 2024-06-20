Два сильных лесных пожара подобрались к популярному горному курорту Руидозо в штате Нью-Мексико на юго-западе США...

«Как на поле боя»: в Нью-Мексико в США борются с лесными пожарами

Два сильных лесных пожара подобрались к популярному горному курорту Руидозо в штате Нью-Мексико на юго-западе США. Власти ввели режим ЧС.

7000 жителей посёлка эвакуированы. Известно о двоих погибших. Не менее двух человек пострадали. Пожары уничтожили 14 000 строений. В общей сложности огнём выжгло 90 квадратных километров земли.

Мелисса и её сын Кристофер пока остаются в посёлке. Они прожили здесь 14 лет и такой сильный пожар видят впервые.

[Кристофер Брайт, житель Руидозо]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На памяти спасателей тоже не было таких масштабных пожаров в этой местности. Справиться с огненной стихией помогают силы Национальной гвардии Нью-Мексико. Но локализовать пламя пока не удаётся.

[Брианна Вентура, сотрудница пожарной службы]:

«Это, безусловно, самый крупный пожар, с которым я когда-либо сталкивалась. Он нанёс самый большой ущерб. Наши соседи, родственники и друзья за считанные секунды потеряли всё, ради чего трудились всю жизнь».

Сейчас к Руидозо приближается грозовой фронт. Возможно, начнутся дожди, и пожарным это будет на руку. В то же время сильные ливни могут вызвать наводнения. Может возникнуть и другая ситуация: дожди пройдут стороной, но сильный ветер будет ещё больше раздувать пламя.

[Брианна Вентура, сотрудница пожарной службы]:

«Сейчас мы готовимся к внезапному наводнению и ко всему, что последует за пожаром – завалам мусора и тому подобному. Поэтому мы призываем людей держаться подальше от этого района. Я знаю, что многие хотят вернуться и проверить, что случилось с их домами. Но пожар очень сильный, и мы просим всех не появляться здесь».

Лесные пожары сейчас также бушуют в округе Лос-Анджелес в Калифорнии.

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