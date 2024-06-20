В чём секрет идеальной неаполитанской пиццы

Солнце, море и величественный Везувий на заднем плане сделали Неаполь узнаваемым во всём мире. Но не..

Солнце, море и величественный Везувий на заднем плане сделали Неаполь узнаваемым во всём мире. Но не только это принесло ему славу. Неаполитанская пицца давно стала важным символом города.

Сотни лет назад лепёшка с разными ингредиентами была недорогой пищей крестьян. Сейчас пицца – знаменитое итальянское блюдо.

Тесто для неаполитанской пиццы готовят из пшеничной муки, неаполитанских дрожжей, соли и воды. Для начинки берут сыр сорта фиор ди латте из коровьего молока или моцарелла ди буфала Кампана. Его делают из молока буйволицы, выращенной в полудиком состоянии на болотах Кампании и Лацио. Помидоры должны быть «Сан-Марцано» или «Пьенноло дель Везувио». Их выращивают у подножия Везувия.

[Джузеппе Наполетано, директор компании Solania]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сан-Марцано – это не сладкий помидор, а кисло-сладкий. Он очень подходит для пиццы, потому что в неаполитанскую пиццу – классическую «Маргариту» – добавляют сладковатый на вкус сыр фиор ди латте или моцареллу, а также помидоры «Сан-Марцано». Кисло-сладкий и сладковатый вкусы уравновешивают друг друга, и пицца становится уникальной».

Владелец одной из самых известных пиццерий в историческом центре Неаполя делится секретом приготовления традиционной пиццы.

[Паоло Сураче, пиццайоло]:

«Пицца – это пласт теста, который раскатывают двумя руками простым неаполитанским способом. Вам понадобится хороший очищенный помидор, хорошая моцарелла буфала и оливковое масло первого отжима».

На раскатку теста руками и добавление начинки уходит две минуты. Ещё полторы нужно, чтобы приготовить пиццу в дровяной печи.

С 2017 года неаполитанская пицца включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пиццерия может называться неаполитанской только в том случае, если соблюдаются неаполитанские традиции приготовления этой выпечки. За этим уже 40 лет следит «Ассоциация неаполитанской пиццы».

Она также управляет школой для пиццайоло. За год здесь проходят обучение сотни студентов со всего мира.

[студентка]:

«Последние пять лет я готовлю пиццу в Австралии, но научилась всему в Интернете. Теперь приехала сюда, чтобы научиться традиционному способу приготовления настоящей неаполитанской пиццы».

Сейчас сертифицированные неаполитанские пиццерии есть в 58 странах мира.

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