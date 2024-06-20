Как день летнего солнцестояния отмечают в Великобритании

Знаменитый Стоунхендж в Англии снова в центре праздничных торжеств. Каждый год в день летнего солнцестояния здесь..

Знаменитый Стоунхендж в Англии снова в центре праздничных торжеств. Каждый год в день летнего солнцестояния здесь собираются тысячи последователей разных религий и любители отдыха на природе.

Многие считают, что древний памятник связан с астрономическим явлениями.

[Джулия Ричардсон, временный менеджер по эксплуатации Стоунхенджа]:

«Летнее солнцестояние – важное событие в Стоунхендже. Оно в числе главных. И мы точно знаем, что памятник построили с учётом положения солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния. Раз в год солнце оказывается на одной линии с главным входом в это место, и люди приходят сюда праздновать это замечательное событие».

Во время летнего солнцестояния день самый длинный в году, а ночь самая короткая.

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[Анна Гэммон-Росс, астроном Гринвичской обсерватории]:

«По мере приближения солнцестояния дни становятся длиннее. Как только оно пройдёт, дни снова начнут сокращаться. В итоге мы приблизимся к событию, которое называется равноденствием. Оно наступит в сентябре, когда в течение суток день и ночь будут равны».

В Стоунхендж, помимо британцев, приезжают туристы из Америки, Азии и Австралии. Но не все выбирают это место для празднования. Инструктор по йоге Сюзанна Маккарти в день летнего солнцестояния проводит занятия в парках.

[Сюзанна Маккарти, инструктор по йоге]:

«Я считаю празднование солнцестояния очень естественным. Это естественнее любого фестиваля, застолья или торжества, которые мы отмечаем. Мы все причастны к этому празднику – не только люди, но и всё живое на земле. Всё связано с восходящей и нисходящей энергией солнца».

С древних времён летнее солнцестояние отмечают во многих странах. У финнов праздник носит название Юханнус, у шведов – Мидсоммар, а у славян – Иван Купала, но по новому стилю календаря его теперь отмечают 7 июля.

После летнего солнцестояния можно будет наблюдать первое летнее полнолуние. В этот раз оно выпадает на 22 июня. Древние индейцы назвали это явление «клубничной луной», поскольку оно совпадает с сезоном сбора клубники.

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