Рекордные температуры обжигают Лас-Вегас и некоторые районы запада США

В воскресенье в Лас-Вегасе зафиксировали рекордную температуру – 48,3 градуса по Цельсию. Волна жары накрыла всё..

В воскресенье в Лас-Вегасе зафиксировали рекордную температуру – 48,3 градуса по Цельсию.

Волна жары накрыла всё западное побережье США. Под ударом – около 36 миллионов человек, проживающих примерно на 10% территории страны.

При этом тепловой купол установился над Калифорнией. Это означает, что в зоне повышенного риска оказалось около миллиона человек.

Туристы, которые приехали на главную улицу Лас-Вегаса, говорят, что здесь просто невыносимо.

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[американский турист]:«Мы пьём много воды и стараемся как можно больше оставаться в машине, просто ездим туда-сюда. Сейчас очень жарко». [молодожёны]:«Мы просто мокрые. <…> Мы быстро сфотографировались на улице, и сразу – в машину. Все помещения с кондиционером, так что мы справимся». [китайская туристка]:«Днём ​​мы остаёмся дома. Вечером выходим на улицу. Мы подобного ожидали». [американский турист]:«Мы собирались прогуляться вдоль главной улицы, но сейчас слишком жарко. Не хотелось бы потерять сознание и здесь умереть».

А в национальном парке «Долина Смерти» на границе Калифорнии и Невады, как ожидается, всю неделю будут держаться экстремальные температуры до 54 градусов по Цельсию.

В субботу столбик термометра здесь превысил отметку в 53 градуса, побив 17-летний рекорд.

Как ожидается, температуры также побьют рекорды в штатах Вашингтон, Орегон, Аризона и Айдахо.

Между тем, с 4 июля в Калифорнии тушат лесной пожар, который уже уничтожил значительные площади и вызвал эвакуацию людей. Огонь быстро распространяется на фоне засухи и сильного ветра. Он сжёг более 320 гектаров леса.

Приказы об эвакуации выдали для нескольких населённых пунктов округа Марипоса. Для размещения пострадавших создали временные убежища.

Пожарные пытаются локализовать пламя, но сложные погодные условия затрудняют работу. Причину возгорания выясняют.

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