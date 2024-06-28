Где происходит крупнейшая в мире миграция млекопитающих

Река антилоп бурным потоком течёт через саванну Южного Судана. Как говорят зоологи, это крупнейшая в мире..
Дата загрузки: 2024-06-28
Теперь же стало известно, сколько примерно животных циклично перемещается в другое место. По результатам первого комплексного воздушного исследования определили, что мигрирует около шести миллионов антилоп.
Подсчёт провели в двух национальных парках и районах рядом с ними. В ходе него проанализировали почти 60 000 снимков с воздуха на площади в 120 тысяч квадратных километров. Кроме того, более сотни антилоп были в ошейниках с GPS-трекерами.[Ларри Макгиллеви, пилот]:
«Сегодня в Южном Судане происходит крупнейшая миграция крупных млекопитающих. Это большая миграция, которую необходимо защитить».
Антилопы перемещаются от восточного побережья Нила до соседней Эфиопии по территории, большей, чем площадь Греции.
И хотя в последнее время копытных копытных становится больше, падает численность других видов животных, включая бегемотов и слонов.
Так, журналисты Associated Press, пролетая над антилопами, видели мало жирафов и не обнаружили ни одного слона, льва или гепарда.
Кроме того, здесь процветает браконьерство.[Чаро Очоги, местный житель]:
«У меня есть мотоцикл, и мой план на будущее – перевозить мясо диких животных для продажи».
Теперь правительство планирует создать природоохранные зоны, которыми будут управлять местные общины.
Кроме того, организация «Африканские парки» открыла небольшие центры в нескольких отдалённых деревнях и распространяет информацию об устойчивых видах охоты.[Дэвид Лавайя, сотрудник организации]:
«Идея в том, что охота – это не плохо, это традиционный вид деятельности. Но чрезмерная охота – это плохо, потому что она уничтожит все виды».
Есть также планы привлекать сюда больше туристов. Однако сегодня рядом с парками нет ни отелей, ни дорог. Также, нередко происходят стычки между племенами и нападения боевиков.
Впрочем, правительство уже рекламирует миграцию антилоп как предмет национальной гордости. Недавно в столице появились соответствующие рекламные щиты. Власти надеются, что это может стать магнитом для туристов.
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