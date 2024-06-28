Где происходит крупнейшая в мире миграция млекопитающих

Река антилоп бурным потоком течёт через саванну Южного Судана. Как говорят зоологи, это крупнейшая в мире..

Река антилоп бурным потоком течёт через саванну Южного Судана. Как говорят зоологи, это крупнейшая в мире миграция наземных млекопитающих.

Теперь же стало известно, сколько примерно животных циклично перемещается в другое место. По результатам первого комплексного воздушного исследования определили, что мигрирует около шести миллионов антилоп.

Подсчёт провели в двух национальных парках и районах рядом с ними. В ходе него проанализировали почти 60 000 снимков с воздуха на площади в 120 тысяч квадратных километров. Кроме того, более сотни антилоп были в ошейниках с GPS-трекерами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ларри Макгиллеви, пилот]:

«Сегодня в Южном Судане происходит крупнейшая миграция крупных млекопитающих. Это большая миграция, которую необходимо защитить».

Антилопы перемещаются от восточного побережья Нила до соседней Эфиопии по территории, большей, чем площадь Греции.

И хотя в последнее время копытных копытных становится больше, падает численность других видов животных, включая бегемотов и слонов.

Так, журналисты Associated Press, пролетая над антилопами, видели мало жирафов и не обнаружили ни одного слона, льва или гепарда.

Кроме того, здесь процветает браконьерство.

[Чаро Очоги, местный житель]:«У меня есть мотоцикл, и мой план на будущее – перевозить мясо диких животных для продажи».

Теперь правительство планирует создать природоохранные зоны, которыми будут управлять местные общины.

Кроме того, организация «Африканские парки» открыла небольшие центры в нескольких отдалённых деревнях и распространяет информацию об устойчивых видах охоты.

[Дэвид Лавайя, сотрудник организации]:«Идея в том, что охота – это не плохо, это традиционный вид деятельности. Но чрезмерная охота – это плохо, потому что она уничтожит все виды».

Есть также планы привлекать сюда больше туристов. Однако сегодня рядом с парками нет ни отелей, ни дорог. Также, нередко происходят стычки между племенами и нападения боевиков.

Впрочем, правительство уже рекламирует миграцию антилоп как предмет национальной гордости. Недавно в столице появились соответствующие рекламные щиты. Власти надеются, что это может стать магнитом для туристов.

Короткая ссылка на эту страницу: