В Тирану – столицу Албании – едет всё больше западных туристов. По сравнению с прошлым годом,..

Природные красоты и история Албании привлекают всё больше гостей из-за рубежа

В Тирану – столицу Албании – едет всё больше западных туристов. По сравнению с прошлым годом, поток увеличился на 40%. То же самое и по всей стране. Сюда едут из Италии, Германии, Франции, Великобритании и США, и примерно треть туристов – итальянцы.

Многих привлекает история Албании. Страна пережила долгий период социализма. Здесь тоталитарный режим был одним из самых жёстких в Европе. Когда пришла демократия, Албания и её столица начали меняться.

[Аурелио Солдано, турист из Италии]:

«Мы хотим узнать о прошлом страны, которая очень близка к нам, к Италии. Мы чувствуем некоторую связь с албанской культурой. У нас возникла культурная потребность приехать в Тирану и увидеть, что было до коммунистического правления и во время него, и что стало после».

Теперь старые двух- и трёхэтажные дома в советском стиле в Тиране соседствуют с современными многоэтажками. В ближайшие годы здесь построят ещё больше высотных домов.

[Гэри Кокалари, турист из США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Албания также привлекает туристов красивыми пляжами. Её берега омывают два моря – Ионическое и Адриатическое. Здесь есть красивые озёра и живописные горные ландшафты. Путешественникам нравятся архитектурные достопримечательности и албанская кухня.

[Мирела Кочоллари, глава отдела туризма Тираны]:

«Есть также нематериальный, душевный аспект, который делает Тирану привлекательной. Об этом мы слышим от туристов. Если спросить тех, кто гуляет по улицам Тираны, что больше всего впечатляет и дольше остаётся в памяти, то ответ будет – гостеприимство. Мы уже часто говорили об этом, но это так и есть».

В последние годы Тирана не раз была центром международных мероприятий. Её выбирали молодёжной, а затем спортивной столицей Европы. В следующем году она станет культурной столицей средиземноморских стран.

В 2022-м Албанию посетили 7,5 миллиона иностранных гостей. В 2023-м – более десяти миллионов.

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