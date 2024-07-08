Политические потрясения в Великобритании никак не отразились на коте Ларри с Даунинг-стрит в Лондоне. Он по-прежнему..

Кота Ларри с Даунинг-стрит не взволновали политические потрясения в Великобритании

Политические потрясения в Великобритании никак не отразились на коте Ларри с Даунинг-стрит в Лондоне. Он по-прежнему спокойно прогуливается по улице рядом с резиденцией британских премьер-министров. А между тем там сменился хозяин.

4 июля в стране прошли парламентские выборы. Консервативная партия во главе с Риши Сунаком потерпела поражение и завершила 14-летнее правление. Победу одержала левоцентристская Лейбористская партия.

Риши Сунак встретился с королём Карлом III и официально подал в отставку. Теперь на Даунинг-стрит будет жить новый премьер-министр Кир Стармер.

Кот Ларри служит главным мышеловом в резиденции с февраля 2011 года. В сентябре 2012-го премьер-министр отправил его в отставку. Причиной стало то, что Ларри поймал всего одну мышь. Однако позже кота решили оставить на прежней должности.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 2016-м у Ларри появился конкурент. В здании МИД Великобритании завели кота Палмерстона. Вскоре на страничке Ларри в соцсети появился опрос под названием «Кто лучший кот в правительстве?» Пушистый госслужащий с Даунинг-стрит получил почти 90 процентов голосов.

Короткая ссылка на эту страницу: