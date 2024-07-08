fb pixel
Телеканал NTD

Кота Ларри с Даунинг-стрит не взволновали политические потрясения в Великобритании

Кота Ларри с Даунинг-стрит не взволновали политические потрясения в Великобритании

Политические потрясения в Великобритании никак не отразились на коте Ларри с Даунинг-стрит в Лондоне. Он по-прежнему..

Дата загрузки: 2024-07-09

Кота Ларри с Даунинг-стрит не взволновали политические потрясения в Великобритании
Политические потрясения в Великобритании никак не отразились на коте Ларри с Даунинг-стрит в Лондоне. Он по-прежнему спокойно прогуливается по улице рядом с резиденцией британских премьер-министров. А между тем там сменился хозяин.

4 июля в стране прошли парламентские выборы. Консервативная партия во главе с Риши Сунаком потерпела поражение и завершила 14-летнее правление. Победу одержала левоцентристская Лейбористская партия.

Риши Сунак встретился с королём Карлом III и официально подал в отставку. Теперь на Даунинг-стрит будет жить новый премьер-министр Кир Стармер.

Кот Ларри служит главным мышеловом в резиденции с февраля 2011 года. В сентябре 2012-го премьер-министр отправил его в отставку. Причиной стало то, что Ларри поймал всего одну мышь. Однако позже кота решили оставить на прежней должности.

В 2016-м у Ларри появился конкурент. В здании МИД Великобритании завели кота Палмерстона. Вскоре на страничке Ларри в соцсети появился опрос под названием «Кто лучший кот в правительстве?» Пушистый госслужащий с Даунинг-стрит получил почти 90 процентов голосов.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...