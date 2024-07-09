В Бразилию стало приплывать больше горбатых китов

Горбатые киты возвращаются в воды Рио-де-Жанейро. Сюда они ежегодно мигрируют из Антарктиды для размножения. Примерно 40..

Горбатые киты возвращаются в воды Рио-де-Жанейро. Сюда они ежегодно мигрируют из Антарктиды для размножения. Примерно 40 лет назад их насчитывалось 2000. Теперь приплывает более 30 000 особей.

Горбатые киты едва не вымерли из-за китобойного промысла. Предполагается, что изначально популяция состояла из 150 000 особей. В XVIII веке началась активная коммерческая добыча горбатых китов. К 1966 году было истреблено почти 90% этих морских животных.

[Энрико Марковальди, основатель организации Baleia Jubarte]:

«Мораторий на китобойный промысел был введён в 1986 году. После этого популяция начала восстанавливаться. Постепенно киты возвращаются в бывшие места размножения, как, например, сюда, в Рио-де-Жанейро».

Считается, что численность горбатых китов уже достигает 60 000 особей. Но точную оценку дать невозможно, поскольку ареал обитания этих млекопитающих очень большой. Этот вид уже не находится под угрозой исчезновения. Однако опасностей остаётся немало.

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Горбатые киты часто запутываются в рыболовных сетях, а также гибнут при столкновении с кораблями. Кроме того, ухудшается состояние их среды обитания.

Горбатый кит встречается по всему Мировому океану, за исключением покрытых льдами районов Арктики и Антарктики. Это довольно крупное китообразное. Самые большие особи вырастают до 17 метров в длину. В среднем горбатые киты весят 30 тонн.

Китообразные находятся на вершине пищевой цепочки и играют важную роль в поддержании здоровья морской экосистемы.

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