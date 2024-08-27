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Фестиваль японской кухни под открытым небом проходит в Нью-Йорке

Фестиваль японской кухни под открытым небом проходит в Нью-Йорке

Якитори, окономияки и матча. Ароматом разнообразных японских блюд наполнились улицы Нью-Йорка. Прямо под открытым небом готовят..

Дата загрузки: 2024-08-28

Фестиваль японской кухни под открытым небом проходит в Нью-Йорке
Якитори, окономияки и матча. Ароматом разнообразных японских блюд наполнились улицы Нью-Йорка. Прямо под открытым небом готовят лепёшки, шашлыки и блинчики. Здесь проходит фестиваль японской кухни. На него съезжаются со всех штатов.

Кэти из Пенсильвании планирует в ближайшее время побывать в Токио.

[Кэти Окер, гостья фестиваля]:
«Мы хотели попробовать блюда, прежде чем туда поедем. Это главная причина, по которой мы здесь».

А это мороженое из батата. Оно тоже пользуется популярностью.

[Виктория Фильолия, гостья фестиваля]:
«Я люблю японскую кухню. И поскольку здесь много замечательной еды, то для меня это лучшее место, куда можно пойти».

Многим нравится наблюдать за процессом приготовления блюд.

[Линси Ти, гостья фестиваля]:
«Думаю, это круто. Нью-Йорк – отличное место для того, чтобы представлять разные культуры и многообразие мира».

Фестиваль проходит с 2016 года. Первый раз длился всего два дня. Теперь это целый фестивальный сезон, который начинается в феврале и заканчивается в ноябре. За это время проходит много мероприятий, которые в общей сложности длятся больше месяца.

[Мисако Сёдзи, организатор фестиваля]:
«Секрет популярности фестиваля – в качестве японской кухни. Мы тщательно отбираем продавцов вкусной еды».

Организатор мероприятия говорит, что это крупнейший в мире фестиваль японской кухни под открытым небом. Ежегодно его посещают 50 000 человек.

В этом году фестивальный сезон завершится 9 ноября мероприятием на Манхэттене.
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