Фестиваль японской кухни под открытым небом проходит в Нью-Йорке

Якитори, окономияки и матча. Ароматом разнообразных японских блюд наполнились улицы Нью-Йорка. Прямо под открытым небом готовят..
Дата загрузки: 2024-08-28
Кэти из Пенсильвании планирует в ближайшее время побывать в Токио.[Кэти Окер, гостья фестиваля]:
«Мы хотели попробовать блюда, прежде чем туда поедем. Это главная причина, по которой мы здесь».
А это мороженое из батата. Оно тоже пользуется популярностью.[Виктория Фильолия, гостья фестиваля]:
«Я люблю японскую кухню. И поскольку здесь много замечательной еды, то для меня это лучшее место, куда можно пойти».
Многим нравится наблюдать за процессом приготовления блюд.[Линси Ти, гостья фестиваля]:
«Думаю, это круто. Нью-Йорк – отличное место для того, чтобы представлять разные культуры и многообразие мира».
Фестиваль проходит с 2016 года. Первый раз длился всего два дня. Теперь это целый фестивальный сезон, который начинается в феврале и заканчивается в ноябре. За это время проходит много мероприятий, которые в общей сложности длятся больше месяца.[Мисако Сёдзи, организатор фестиваля]:
«Секрет популярности фестиваля – в качестве японской кухни. Мы тщательно отбираем продавцов вкусной еды».
Организатор мероприятия говорит, что это крупнейший в мире фестиваль японской кухни под открытым небом. Ежегодно его посещают 50 000 человек.
В этом году фестивальный сезон завершится 9 ноября мероприятием на Манхэттене.
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