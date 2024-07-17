В Ростовской области – житнице России – под палящим солнцем убирают урожай озимой пшеницы. В этом..

В России в этом году ждут больших потерь урожая зерновых

В Ростовской области – житнице России – под палящим солнцем убирают урожай озимой пшеницы. В этом году она пережила погодные катаклизмы лучше, чем яровая. Но потери всё равно большие.

Последние десять дней в регионе температура воздуха местами достигает 50 градусов. Почва прогревается до 55. При этом с марта почти не было дождей. Аграрии говорят, что за это время выпало только 10% нормы осадков.

[Владимир Тисленко, замдиректора хозяйства «Кировский конный завод»]:

«Также были заморозки в мае – в тот момент, когда у нас уже образовался колос, и пшеница уже собиралась цвести. Это один из стрессовых факторов, который влияет и на качество, и на количество».

Фермерское хозяйство «Рассвет» в прошлом году собирало почти 70 центнеров озимой пшеницы с гектара, в этом собирает в два раза меньше.

[Сергей Сасунов, агроном фермерского хозяйства «Рассвет»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Похожая ситуация и на других фермах. Причём аграрии ожидают, что в собранной пшенице будет только 13,5% белка, хотя этот показатель может достигать и 25%.

[Николай Черкезов, замдиректора хозяйства «Кировский конный завод»]:

«Почему? Потому что мы не смогли до конца выполнить нашу технологическую схему. Почему? Из-за затянувшейся жары».

В 2022-м в России собрали рекордный урожай зерновых в 158 миллионов тонн, в 2023-м – 145 миллионов. По прогнозам властей, в этом году соберут 132 миллиона тонн зерновых. Но многие аналитики уже считают этот прогноз слишком оптимистичным. Чиновники Ростовской области первыми в стране признали, что в регионе соберут зерновых на 38% меньше, чем в прошлом. То есть урожай не превысит десяти миллионов тонн.

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