На Темзе пересчитывают королевских лебедей

Лодки с людьми в униформе выходят на Темзу на важную миссию. Командам предстоит пересчитать всех лебедей,..

Лодки с людьми в униформе выходят на Темзу на важную миссию. Командам предстоит пересчитать всех лебедей, которые в Великобритании считаются собственностью короля.

Ежегодная традиция берёт начало в XII веке. За подсчёт отвечает главный лебединый смотритель Дэвид Барбер.

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[Дэвид Барбер, лебединый смотритель]:«Их всегда считали королевскими птицами. И всю свою жизнь я работал на Темзе и любил лебедей. Я не смог бы выполнять эту работу, если бы не любил лебедей».

На событие обычно приходит посмотреть много зрителей. Кому-то может показаться, что эта традиция давно устарела. Но она имеет практическое значение: помогает проводить мониторинг здоровья птиц.

Барбер много лет служил королеве Елизавете II. А в прошлом году перешёл под начало Карла III. Говорит, что нынешний монарх – идеальный покровитель, поскольку всегда интересовался вопросами охраны окружающей среды.

[Дэвид Барбер, лебединый смотритель]:«Конечно же, Его Величество очень заинтересованы в сохранении и охране дикой природы и просвещении людей. Так что всё получается хорошо».

В 80-х годах прошлого века гнездящихся пар лебедей стало опасно мало. Как выяснилось, птицы отравлялись свинцом с грузил рыболовов.

Запрет на свинец помог восстановить численность лебедей. Но их всё ещё намного меньше, чем было до Второй мировой войны.

Птичий грипп стал ещё одной причиной сокращения популяции на Темзе.

[Дэвид Барбер, лебединый смотритель]:«Действительно, два года назад у нас был очень серьёзная вспышка птичьего гриппа. И мы потеряли много гнездящихся пар на реке. Прошлый год был катастрофическим. Не думаю, что в этом году ситуация будет намного лучше, но птичий грипп сейчас идёт на спад».

Когда-то лебеди были важным источником мяса, поэтому монархи хотели обеспечить достаточное количество птиц для королевских пиров.

[Дэвид Барбер, лебединый смотритель]:«Конечно, сегодня лебедей больше не едят. Они охраняемый вид. Но на Темзе их по-прежнему разводят».

Чтобы завершить путь вверх по Темзе, команде потребуется около пяти дней.

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