Спасённые мигранты на борту международной организации «Врачи без границ» поделились своими историями. Они рассказали, что заставило..

Пытки и бегство от войны: спасённые в море мигранты делятся своими историями

Спасённые мигранты на борту международной организации «Врачи без границ» поделились своими историями. Они рассказали, что заставило их покинуть родные места и какие трудности пришлось пережить на пути в Европу.

Сириец Хсейн бежал из Дамаска, спасаясь от гражданской войны. Она раздирает страну уже более 13 лет.

[Хсейн, мигрант из Сирии]:

«Если откажешься взять оружие, тебя убьют. Поэтому я бежал из Сирии».

Хсейн надеется получить статус беженца и перебраться к родственникам в Германию.

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Блессинг родом из Нигерии. Она рассказывает, что решила добраться до Европы вместе с друзьями. В Ливии её арестовала полиция. Потом девушку продали ливийской семье. Блессинг пять лет пробыла в рабстве, и всё это время ей не давали связаться с родственниками.

Шахид из Пакистана тоже столкнулся с насилием в Ливии, только в другой форме.

[Шахид, мигрант из Пакистана]:

«В Ливии меня схватила группа мафиози. Три месяца меня пытали».

Мужчина смог бежать и теперь хочет получить возможность остаться в Европе. Там живёт его семья.

Всего на борту корабля находится 226 мигрантов. Всех спасли в море. Сейчас судно направляется в итальянский порт Ливорно. По дороге члены экипажа обучают мигрантов итальянскому языку.

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