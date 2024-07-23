Пытки и бегство от войны: спасённые в море мигранты делятся своими историями

Спасённые мигранты на борту международной организации «Врачи без границ» поделились своими историями. Они рассказали, что заставило..
Дата загрузки: 2024-07-23
Сириец Хсейн бежал из Дамаска, спасаясь от гражданской войны. Она раздирает страну уже более 13 лет.
[Хсейн, мигрант из Сирии]:
«Если откажешься взять оружие, тебя убьют. Поэтому я бежал из Сирии».
Хсейн надеется получить статус беженца и перебраться к родственникам в Германию.
Блессинг родом из Нигерии. Она рассказывает, что решила добраться до Европы вместе с друзьями. В Ливии её арестовала полиция. Потом девушку продали ливийской семье. Блессинг пять лет пробыла в рабстве, и всё это время ей не давали связаться с родственниками.
Шахид из Пакистана тоже столкнулся с насилием в Ливии, только в другой форме.
[Шахид, мигрант из Пакистана]:
«В Ливии меня схватила группа мафиози. Три месяца меня пытали».
Мужчина смог бежать и теперь хочет получить возможность остаться в Европе. Там живёт его семья.
Всего на борту корабля находится 226 мигрантов. Всех спасли в море. Сейчас судно направляется в итальянский порт Ливорно. По дороге члены экипажа обучают мигрантов итальянскому языку.
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