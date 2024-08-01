Красочная группа футуристических воинов перенеслась из фэнтезийного мира игр в реальный мир. В Гонконге проходит косплей-мероприятие...

Косплееры со всей Азии собрались на мероприятие в Гонконге

Красочная группа футуристических воинов перенеслась из фэнтезийного мира игр в реальный мир.

В Гонконге проходит косплей-мероприятие. Оно собирает тысячи любителей аниме, комиксов и игр со всей Азии.

Многие пытаются повторить костюмы до мельчайших деталей. Некоторые ради этого даже готовы страдать.

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[Тото Хо, участник мероприятия]:

«Парик слишком большой и тяжёлый. Как видите, он сделан в виде большой кисточки, очень неудобный. Но за исключением этого я в своём облачении сегодня чувствую себя комфортно».

Большая часть пространства на мероприятии отведена для самих косплееров, чтобы они могли общаться, восхищаться костюмами друг друга и фотографироваться.

[Кельвинг Чан, участник мероприятия]:«В нашей повседневной жизни, будь то работа или учёба, мы сталкиваемся с разным давлением и чувствуем, что в нашей жизни нет ничего особенного. Косплей дарит нам мир, который принадлежит только нам».

Эта косплей-команда под названием BaLance состоит из 20 человек. Её пригласили выступить на мероприятии вместе с другими коллективами. Участники готовились два месяца: писали сценарий и ставили танец по мотивам японской манги «Магическая битва».

Яу Вон занимается косплеем более 20 лет.

[Яу Вон, участница мероприятия]:«Есть косплееры, которым нравятся европейские или американские аниме и персонажи комиксов. Но большинство играют японских персонажей. Мне нравятся японские мультфильмы, потому что у них есть особый стиль, а персонажи все очень привлекательны».

Для 26-летней Наоми Чан, которая ​​работает фитнес-тренером, косплей – это серьёзное занятие.

[Наоми Чан, участница мероприятия]:«Многие люди, когда вырастают, просто читают комиксы, но не многие из них достаточно смелы, чтобы заниматься косплеем. Я думаю, что у каждого косплеера есть свой уникальный талант. Нам нужно много готовиться к каждому выступлению».

Ещё одна важная составляющая конвенции – продажа фигурок и других товаров, связанных с фэнтези. На некоторые устанавливают ошеломляющие цены.

Например, за фигурку из японского анимационного сериала «Легендарный Бог-гигант Идеон» придётся заплатить более 1100 долларов.

Есть более дешёвые развлечения. Например, тестирование последних видеоигр или просмотр работ молодых художников и дизайнеров со всей Азии.

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