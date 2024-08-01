СБ ООН попытался снизить градус напряжённости между Израилем и Ираном

Совет Безопасности ООН на заседании в среду попытался предотвратить масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Есть опасения,..
Дата загрузки: 2024-08-01
Исмаила Ханию устранили в иранской столице Тегеране рано утром в среду в результате ракетного удара. Ранее в результате израильского обстрела ливанской столицы Бейрута был убит самый высокопоставленный военный командир «Хезболлы» Фуад Шукр, что стало ответом на обстрел группировкой Голанских высот.[Сино Мицуко, заместитель представителя Японии в ООН]:
«Мы опасаемся, что регион находится на грани тотальной войны».
Китай, Россия, Алжир и другие страны осудили убийство Хании, которое посол Ирана в ООН назвал актом терроризма. Тем временем, США, Великобритания и Франция обвинили Иран в том, что он поддерживает субъектов, которые дестабилизируют регион.
Представитель США сказал, что необходимо усилить давление на Иран, чтобы остановить эскалацию. А посол Великобритании отметила, что Израиль и ХАМАС должны подтвердить свою приверженность мирному процессу.[Барбара Вудворд, посол Великобритании в ООН]:
«Путь к миру должен лежать через дипломатические переговоры. Долгосрочный мир нельзя обеспечить бомбами и пулями».
Посол Ирана призвал осудить Израиль и наказать его санкциями. Израильский представитель озвучил аналогичный призыв, только в отношении Тегерана.
Тем временем, по всему Ближнему Востоку прокатились протесты в связи с ликвидацией Исмаила Хании. В том числе в Турции, Тунисе, Ливане, а также на Западном берегу реки Иордан.
Хотя многие предполагают, что убийство лидера ХАМАС – дело рук Израиля, правительство Биньямина Нетаньяху не взяло на себя ответственность и заявило, что не будет это комментировать.
Хания постоянно проживал в Катаре. Он был лицом международной дипломатии ХАМАС и принимал участие в непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа.
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