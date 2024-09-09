В центральном районе Будапешта идёт референдум о запрете краткосрочной аренды жилья

В этом районе Будапешта идёт референдум о запрете краткосрочной аренды жилья. Подобное голосование в столице Венгрии..
Дата загрузки: 2024-09-09
В итоге недвижимость здесь стала на 22% дороже, чем в других районах Будапешта. Эксперты считают, что запрет на краткосрочную аренду может временно снизить цены. Поэтому местные власти организовали референдум.[Тамаш Шопрони, мэр района]:
«Нельзя сидеть сложа руки и ждать, пока всё само разрешится. Всё больше квартир сдают через Airbnb. Такая ситуация везде».
По данным Евростата, в прошлом году туристы провели в Евросоюзе почти 719 миллионов ночей. Жильё бронировали на онлайн-платформах, таких как Airbnb, Expedia Group, Booking и TripAdvisor.
В Центральной Европе самым популярным местом стал Будапешт, опередив такие столицы, как Вена и Прага. В венгерской столице гости провели 6,7 миллиона ночей.
Местные жители неоднозначно отнеслись к предложению запретить краткосрочную аренду. Одни говорят, что надо искать компромисс и вводить ограничения, но не запрещать. Другие в принципе против проживания туристов, говоря, что они шумят, мусорят и не соблюдают порядок.
В то же время работники сферы туризма обеспокоены тем, что в случае запрета их бизнес пострадает. Некоторые говорят, что в правилах референдума не обозначен порог явки избирателей. Это значит, что даже 5% жителей района могут определить его судьбу.
Референдум продлится до 15 сентября. Если большинство проголосуют за запрет, то он вступит в силу в 2026 году.
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